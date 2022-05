Mattino 5 si allunga: quando la Panicucci lascerà il testimone alla Branchetti

I fan di Federica Panicucci e Francesco Vecchi (sempre che ne esistano) possono gioire. I loro due beniamini rimarranno ancora in onda su Canale 5 per molto più di tempo di quanto pensassimo in precedenza. Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vacchi prolungherà infatti la messa in onda ancora per un po’. L’ultima diretta è infatti prevista per venerdì 24 giugno.

Quella che all’inizio sembrava una semplice indiscrezione di Bubino Blog pochissime ore fa si è trasformata in realtà. La conferma dell’allungamento di Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi è giunta sui profili social ufficiali di Mediaset, che hanno in contemporanea condiviso un altro importante aggiornamento.

A partire dal lunedì successivo, ovvero il 27 giugno, rivedremo su Canale 5 un altro rassicurante volto Mediaset. Da questa data in poi andrà in onda sulla rete Morning News, la versione estiva del contenitore mattutino di Canale 5. A presentarla ancora una volta (la seconda di fila, per essere precisi) sarà Simona Branchetti.

Quando rivedremo, dunque, Federica Panicucci e Francesco Vecchi di nuovo al timone di Mattino 5? I due conduttori sono confermati anche per la prossima stagione, per vederli nuovamente in tv bisognerà direttamente aspettare il mese di settembre, subito dopo le vacanze estive.

Non c’è da stupirsi se la rete abbia deciso di riconfermare questa coppia alla conduzione. Il duo Panicucci-Vecchi insieme è riuscito a fare registrare alla fascia mattutina di Canale 5 uno share importante, spesso intorno al 20%. Numeri ottenuti grazie ad un abile mix fra lo spazio delle News di Vecchi, più serioso e legato alla cronaca, e quello più leggero sempre in mano alla Panicucci, in questi ultimi mesi focalizzato su Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Nel frattempo, in attesa di chiudere questa stagione, Federica Panicucci e Francesco Vecchi vedranno cambiare (e molto) la controproposta della concorrenza. Da qui a fine giugno nella stessa fascia andrà in onda fino alle ore 10 il TGUnoMattina, con protagonisti i volti del telegiornale a rotazione. Eleonora Daniele e le sue Storie Italiane, inoltre, andranno in pausa, per lasciare spazio a Uno Mattina Estate.