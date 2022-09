Mattino 5, parolaccia in diretta al Gf Vip: la Panicucci corre ai ripari

La puntata di Mattino 5 trasmessa quest’oggi su Canale 5 non avrebbe davvero potuto concludersi in modo peggiore per Federica Panicucci, che si è suo malgrado ritrovata a mandare in onda una parolaccia in diretta, per di più sul filo per rasoio (per così dire).

Dopo aver ampiamente parlato (insieme a Francesco Vecchi) dei risultati delle Elezioni politiche di ieri, la trasmissione Mediaset ha cambiato come sempre faccia con lo spazio conclusivo condotto da Federica Panicucci, interamente dedicato al mondo del gossip e, in questo periodo storico, agli ultimi aggiornamenti dal Grande Fratello Vip.

Nella prima parte della parentesi con la Panicucci al timone, si è parlato in modo approfondito dei continui siparietti che hanno visto Eleonoire Ferruzzi e Luca Salatino protagonisti. Da un lato c’è la diva trans, ormai completamente innamorata del bel cuoco romano; dall’altro c’è un ragazzo felicemente fidanzato che non ha di certo alcuna intenzione di imbarcarsi in una “storia” del genere. I due sono stati protagonisti di un durissimo scontro, con la Ferruzzi che ha fin dall’inizio avuto torto marcio e ha iniziato a delirare su una storia mai iniziata. Nelle scorse ore, ad ogni modo, il dramma è rientrato e i due si sono chiariti, fra coccol e lacrime.

Subito dopo aver raccontato gli ultimi sviluppi di questo surreale affaire, Federica Panicucci ha deciso di collegarsi in diretta con la casa del GF, dove gli inquilini si erano da poco svegliati e stavano facendo colazione. Magari la presentatrice avrebbe voluto anche trasmettere più di una manciata di secondi di diretta, ma qualcosa è andato terribilmente storto. Nel corso della messa in onda, a (sembra) Edoardo Donnamaria parlando con Attilio Romita è “scappato” un “eh però è rinco…. eh” che ha messo in estremo imbarazzo la presentatrice.

Mentre Raffaello Tonon se la rideva, la Panicucci rossa come un peperone si lamentava del fatto di avere avuto la sfortuna di essere riuscita a mandare in onda proprio quei pochi secondi (“Ecco abbiam beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè”). Federica Panicucci, a questo punto, ha chiesto alla regia di staccare immediatamente e di passare all’oroscopo. Quando si dice: ritrovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato!