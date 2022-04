Mattino 5, Panicucci: fuorionda e imbarazzo. La giustifica non convince

Federica Panicucci si è ritrovata pochi minuti fa inconsapevole protagonista di un siparietto al quale, non c’è dubbio, avrebbe preferito non partecipare. La conduttrice ha commesso una gaffe in diretta a Mattino 5 che l’ha messa parecchio in imbarazzo e costretta ad un rapido dietro front. Ma cos’è accaduto, esattamente?

È presto detto. Tutto procedeva come da manuale. Mattino 5 si stava occupando come di consueto (anche) dell’emergenza Covid-19, con collegamenti con la città di Shangai, attualmente in lockdown, e con un approfondimento sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta.

La sovrana inglese, come probabilmente saprete, è risultata positiva al tanto temuto Coronavirus ormai diverse settimane fa. Elisabetta II, oggi 96 enne, ha fatto molto preoccupare il Regno Unito, nonostante sia vaccinata, proprio per essere un soggetto a rischio, considerata l’età. La regina ha superato la malattia e si è negativizzata, ma ha raccontato ai sudditi di sentirsi, in questo periodo, particolarmente stanca. Le condizioni di salute di Elisabetta hanno costretto la sovrana a cancellare molti dei suoi impegni pubblici, destando ulteriori dubbi ed inquietudini da parte dell’opinione pubblica.

Questo il racconto, ancora più approfondito, del servizio curato dalla giornalista Barbara Montrasio per Mattino 5. Un servizio che, perlomeno stando alle frasi “scappate” alla Panicucci, ha allungato il brodo forse fin troppo.

Ad un certo punto, nel bel mezzo della messa in onda, abbiamo sentito Federica Panicucci pronunciare chiaro e tondo, nel fuorionda, una frase che non ci saremmo aspettati di sentire, “Quanto dura questo servizio?”. La regia, invece di proseguire con la messa in onda del reportage, ha preferito tornare sul volto della Panicucci, che si è resa conto di aver pronunciato la frase a favore di microfono. La presentatrice ha strabuzzato gli occhi, in estremo imbarazzo, perfettamente consapevole della gaffe commessa pochi secondi prima.

Una volta terminato il servizio, effettivamente più lungo rispetto al solito, Federica Panicucci ha cercato di chiarire quanto accaduto pochi secondi prima. “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi” ha tenuto a specificare la Panicucci. Le vogliamo credere?