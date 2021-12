Mattino 5 News, gelo in studio: l’intervista in diretta non finisce bene

Imbarazzo in studio per un siparietto inaspettato durante la trasmissione di Francesco Vecchi, ecco cos’è accaduto

Anche questa mattina, come d’altra parte da due anni a questa parte, a Mattino 5 si è parlato in maniera approfondita di emergenza Coronavirus. Nel pieno delle vacanze di fine anno, sono infatti migliaia e migliaia gli italiani che hanno deciso di partire, con la consapevolezza che con il dilagare della variante Omicron sono cambiate e pure molto le regole per i viaggi. Per qualunque tipo di spostamento sui mezzi di trasporto, infatti, sarà sempre obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

Ed è proprio su questo argomento che si è focalizzato uno dei servizi di stamattina. Francesco Vecchi e il suo team hanno dunque deciso di condurre una serie di interviste a Linate, uno dei più importanti aeroporti italiani. All’inviato Emanuele Canta è stato dunque chiesto di parlare con alcuni turisti presenti e in partenza per capire un po’ il loro mood e come avessero preso le nuove misure.

Non necessariamente tutti portavano sul viso, come da indicazioni, una mascherina FFP2. Alcuni non erano a conoscenza della norma, mentre altri semplicemente erano di passaggio e nemmeno si ponevano il problema. Ma fra un’intervista e l’altra c’è stato anche spazio per chi, di parlare con Canta, proprio non ne voleva sapere.

Ad un certo punto, infatti, il giornalista si è avvicinato ad una coppia impegnata a guardare il cellulare evidentemente per raccapezzarsi sul da farsi. Ma non è andata a finire benissimo. Canta è stato infatti malamente allontanato dai due, che scuotendo la testa l’hanno intimato di lasciarli stare. “È un momento no!” hanno dichiarato ai due di fronte alle telecamere, costringendo l’inviato a dover cercare altre prede. Il servizio in diretta è poi proseguito senza ulteriori particolari colpi di scena e imbarazzi, con il giornalista che in realtà in molti casi ha incontrato semplicemente gente che era venuta ad accompagnare altri passeggeri. Qui potete recuperare il video di quello che è accaduto.

Mattino 5, vi ricordiamo, rimarrà in questa veste legata esclusivamente al mondo dell’attualità fino a gennaio. Con l’inizio del prossimo anno, infatti, vedremo il ritorno in studio della spalla di Vecchi Federica Panicucci, in queste ore impegnata con il concerto di Capodanno.