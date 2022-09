By

L’influencer ha risposto al commento fatto dal giornalista quest’oggi in diretta nel corso della sua trasmissione: ecco le sue dichiarazioni su Instagram Stories

Volano stracci fra due personaggi che difficilmente ci si sarebbe potuti immaginare sarebbero mai arrivati allo scontro. Protagonisti di questo nuovo scambio di frecciatine e commenti al vetriolo sono stati in mattinata Francesco Vecchi, da una parte, e il noto influencer e ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi.

Tutto nasce a partire da una clip, per così dire, controversa, che Tommaso Zorzi ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel video, pubblicato alla luce delle recenti Elezioni Politiche 2022, Zorzi dice “Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni”. Nel caso aveste vissuto in una caverna negli ultimi 20 anni, l’influencer ha ovviamente fatto riferimento alla protagonista di uno dei casi di cronaca nera più celebri della storia italiana, quello della donna accusata dell’omicidio del figlioletto Samuele, e per il quale è sempre stata l’unica indagata.

Zorzi, dunque, ha voluto fare un po’ di ironia giocando da un lato sulla figura di Annamaria Franzoni, che nell’immaginario comune è dipinta con un’assassina, e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nei confronti della quale non ha di certo manifestato grandi simpatie. La Meloni era tempo fa diventata “celebre” per il tormentone inconsapevole “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Un’uscita, quella di Zorzi, commentata questa mattina in diretta da Francesco Vecchi, che nei suoi confronti ha avuto parole molto dure.

Nel corso del suo spazio legato alla politica e alla cronaca a Mattino 5, Vecchi ha trasmesso una serie di clip e di commenti di personaggi del mondo dello spettacolo che avevano espresso il loro disgusto nei confronti della Meloni. Nell’rvm era presente anche il video di Zorzi, che è stato così commentato da Vecchi:

“Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perchè non sono commentabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina…”

Poteva mancare, dunque, la replica del diretto interessato? Ovviamente no! A poche ore di distanza dalla messa in onda, Tommaso Zorzi ha risposto a Vecchi, con parole non esattamente accomodanti. Ecco le sue dichiarazioni:

“O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla…O hai strumentalizzato. Ed è ancora più grave!. […] Se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico.”

Ad ogni modo, sfogo a parte, Tommaso Zorzi ha anche fatto in qualche modo mea culpa. L’influencer ha infatti ammesso di aver fatto deliberatamente del black humour. “Vogliamo dire che ho usato un’iperbole? Diciamolo. Ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole. Un po per questo moralismo all’italiana…” ha chiosato Zorzi.

Chi sono i vip che si sono esposti contro Giorgia Meloni, oltre a Tommaso Zorzi

“Tommy” è di certo in buona compagnia. A breve distanza temporale dallo spoglio dei voti che hanno consegnato la vittoria al centrodestra, sono state in tante le celebrità ad essersi scagliate contro Giorgia Meloni. Fra di loro anche Sabrina Ferilli, Oliviero Toscani, Renato Zero, Roberto Saviano, Francesca Michielin e Damiano dei Maneskin.