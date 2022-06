Arriva sulle pagine online di TvBlog un’interessante indiscrezione che fa riferimento al prossimo impegno televisivo di Francesco Vecchi. A quanto pare, infatti, sembra che il conduttore sia pronto a spostarsi temporaneamente da Mattino 5 per una nuova avventura in tv: il giornalista Massimo Falcioni riporta che Vecchi sarebbe il più papabile sostituto di Giuseppe Brindisi per Zona Bianca.

Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe, da un certo punto di vista, di una evoluzione piuttosto naturale per Vecchi, che continuerebbe così ad occuparsi di temi di attualità proprio come ha sempre fatto a Mattino Cinque News.

Sulla carta, dunque, Francesco Vecchi farebbe semplicemente un cambio di guardia per Zona Bianca per il mese di agosto. In questo periodo a Giuseppe Brindisi verrà concesso un periodo di meritate ferie, motivo per cui la rete ha dovuto rapidamente trovare un sostituto. Tra le altre cose, Zona Bianca raddoppierà gli appuntamenti molto presto, a partire dal mese di luglio. La trasmissione andrà in onda per due volte a settimana, la domenica e il giovedì; quando si concluderà l’attuale stagione di Quarta Repubblica, inoltre, la messa in onda della domenica di Zona Bianca passerà al lunedì.

Quella di Zona Bianca sarà quindi per Francesco Vecchi una semplice parentesi per sostituire un collega che ha lavorato, instancabile, fin dall’aprile del 2021. Per oltre un anno e mezzo, Brindisi ha condotto Zona Bianca stoicamente, senza mai fare una pausa: il conduttore era andato in onda per tutta la scorsa estate, durante le vacanze di Natale, durante la settimana di Sanremo e anche a Pasqua.

Francesco Vecchi lo rivedremo presto “al solito posto” a partire dal prossimo settembre. Il co-conduttore di Mattino 5 è già stato confermato anche per la prossima stagione del programma che conduce da anni al fianco di Federica Panicucci.

Mattino 5: quando si concluderà la stagione 2021/2022

Quella che si sta per concludere è stata una stagione di grande successo per il programma del mattino di Canale 5. I vertici Mediaset, anche per questo, hanno deciso di prolungare la messa in onda della trasmissione fino al prossimo 24 giugno.

A partire dal 27 giugno, invece, su Canale 5 andrà in onda la nuova edzione di Morning News, condotta da un altro volto noto della rete come Simona Branchetti.