Federica Panicucci, esplode la gomma in autostrada: la testimonianza

Rognosa disavventura per Federica Panicucci. La conduttrice 54enne è stata vittima di un piccolo incidente stradale mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal compagno Marco Bacini in compagnia dei suoi figli. Tutto è accaduto mentre la famiglia si stava recando ad un matrimonio. Ecco cosa ha raccontato il volto di Mediaset su Instagram e cosa è successo di preciso.

Federica Panicucci ha usato il suo profilo Instagram per sfogarsi in seguito ad un inconveniente avvenuto a lei e alla sua famiglia oggi, 4 giugno 2022. La conduttrice si è mostrata in ghingheri, truccata, ingioiellata e vestita elegante. La 54enne ha spiegato che, insieme al compagno Marco Bacini e ai suoi due figli, si trovava in autostrada verso un matrimonio.

Il viaggio in macchina della famiglia è stato però interrotto da un piccolo grande inconveniente. Ad un certo punto, ha raccontato la Panicucci mostrandola, una delle gomme del mezzo su cui era a bordo “è praticamente scoppiata” facendolo sbandare.

“Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio” ha rassicurato i followers la conduttrice, sofferente a causa delle alte temperature, pari a 33 gradi, e dell’esposizione al sole cocente in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso stradale. Il volto di Mattino Cinque ha risposto poi alle numerose domande dei fan, che si sono chiesti se lei e gli altri membri della sua famiglia stessero bene.

“Per chi mi chiede come stiamo…Bene, fortunatamente Marco era alla guida e andavamo piano. Quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là, abbiamo rallentato ed eravamo vicini ad un’area di servizio e quindi siamo riusciti a raggiungere l’area di servizio e quindi siamo qua, col baule aperto all’ombra ad aspettare che arrivi il soccorso. Dai, potevamo essere sul ciglio dell’autostrada”.

Federica Panicucci, il racconto dopo l’incidente: tutto è finito bene

Federica Panicucci, che ha tenuto i nervi saldi, si è detta fortunata in quanto poteva sicuramente andare peggio di così. La conduttrice non si è fatta prendere dal panico ed ha anche scherzato di fronte all’inconveniente. Per fortuna, poi, tutto è finito bene, o quasi. La 54enne e i suoi figli sono stati accompagnati al matrimonio a cui erano invitati da un amico di famiglia che è prontamente andato a prenderli in modo da farli arrivare in orario.

Purtroppo Bacini, il compagno della Panicucci, raggiungerà il resto della famiglia dopo in quanto è dovuto rimanere nell’area di servizio in questione ancora in attesa dei soccorsi. La conduttrice ha poi pubblicato la foto dei due sposi in chiesa, dimostrando di essere riuscita a giungere in tempo alla cerimonia.