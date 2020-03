Mattino 5: da lunedì 16 marzo 2020 in onda senza Federica Panicucci

Perché Federica Panicucci non è più a Mattino 5 da lunedì 16 marzo 2020

Il Coronavirus continua a stravolgere i palinsesti televisivi. Mediaset ha deciso di cambiare la formula di Mattino 5, il programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Canale 5. L’azienda ha scelto di aumentare il proprio contenuto informativo dando spazio all’emergenza in atto. Da qui anche la volontà di cambiare il titolo del format in Mattino 5-Speciale Coronavirus. Alla guida della trasmissione il giornalista Francesco Vecchi mentre Federica Panicucci resterà in panchina. Ad oggi non si conoscono i motivi di questa scelta. La diretta interessata non ha ancora proferito parola sulla faccenda mentre Mediaset, nel suo comunicato stampa, ha precisato che la 52enne ritornerà in video non appena le circostanze lo permetteranno.

Mediaset ferma pure Forum, Avanti un altro, Uomini e Donne

Oltre a stravolgere Mattino 5, Mediaset ha fermato Forum, Avanti un altro e Uomini e Donne. I primi due verranno sostituiti con vecchie repliche mentre al posto del Trono Classico e del Trono Over ci saranno alcuni film. Tra i primi titoli in scaletta: Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore.

Barbara d’Urso resta in onda nonostante l’emergenza Covid-19

Il Coronavirus non ferma invece Barbara d’Urso. La presentatrice napoletana continuerà ad andare in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5 e la domenica sera con Live-Non è la d’Urso. Fermo solo, fino a nuova comunicazione, Domenica Live.