Mattino 5: da lunedì 1 giugno 2020 in onda senza Federica Panicucci

Mattino 5, Federica Panicucci lascia il timone solo a Francesco Vecchi da lunedì 1 giugno 2020

Federica Panicucci chiude in anticipo la sua stagione a Mattino 5. Il prossimo lunedì, 1 giugno 2020, la conduttrice non sarà al timone del programma insieme a Francesco Vecchi. Infatti, quest’ultimo continuerà a condurre la versione ‘news’ della trasmissione, fino a giugno, per dare informazioni ai telespettatori sul Coronavirus. Questa è la seconda volta, durante questa particolare edizione, che la Panicucci si fa da parte. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice lasciò la conduzione di Mattino 5 lo scorso mese di marzo, proprio per dare la possibilità al pubblico di Canale 5 di tenersi informati sulle ultime notizie riguardanti l’emergenza Coronavirus. Sebbene in queste settimane abbia trattato temi dedicati al virus, la Panicucci conclude qui questa edizione. Proprio oggi, venerdì 29 maggio, rappresenta per la conduttrice la sua ultima puntata. Ovviamente informa tutti che tornerà alla conduzione del programma il prossimo 7 settembre. Prima di salutare il pubblico di Canale 5, Federica ci tiene a fare un gesto importante per tutti i collaboratori della trasmissione.

Federica Panicucci saluta Mattino 5: il gesto della conduttrice per salutare il programma e il suo pubblico

“Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo”, dichiara la Panicucci, mandando in onda il video messaggio. “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti”, continua la Panicucci in questa sua ultima puntata a Mattino 5. Insieme a Vecchi ammette che questa è sicuramente stata un’edizione del programma particolare e indimenticabile.

Mattino 5, Federica Panicucci torna a settembre: Francesco Vecchi condurrà la versione news del programma

La versione news di Mattino 5 continuerà ad andare in onda fino a giugno, con Francesco Vecchi. Pertanto, il pubblico di Canale 5 rivedrà sul piccolo schermo la Panicucci solo il prossimo 7 settembre. Ovviamente la conduttrice spera che la prossima edizione sia diversa e che l’emergenza Coronavirus si sia risolta del tutto. Intanto, Federica fa il suo in bocca a lupo a Vecchi per lunedì 1 giugno, quando riprenderà la versione news del programma.