Mattino 5 chiude, Vecchi e Panicucci salutano trionfanti: “Grande stagione”

Si è conclusa quest’oggi, venerdì 24 giugno, l’edizione 2021/2022 di Mattino 5, il contenitore di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Alla fine della diretta i due conduttori (che da tempo ormai hanno sepolto l’ascia di guerra) si sono congedati dal loro pubblico felici e sorridenti, consapevoli delle grandi soddisfazioni che hanno regalato all’azienda.

In chiusura di puntata è stato Francesco Vecchi a prendere la parola per primo, dicendo: “Dobbiamo ringraziare per la grande stagione“. Federica Panicucci, che in questa stagione si è occupata soprattutto dello spazio dedicato al gossip di Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, ha poi aggiunto:

“Dobbiamo fare tanti ringraziamenti e salutare una squadra davvero straordinaria […] L’elemento portante che ha contraddistinto questa edizione è che il nostro pubblico era lì. C’era e c’eravate tutti i giorni. Eravate in tanti, diciamolo.“

Parole, queste, che contrariamente ai proclama di Barbara d’Urso riflettono i numeri di una stagione importante. Mattino 5 ha registrato una media di share del 20%, cifre molto interessanti che hanno reso la trasmissione un competitor agguerrito per altri programmi della stessa fascia, come per esempio Storie Italiane o UnoMattina.

E non c’è da stupirsi, dunque, se la rete ha già confermato questa coppia d’oro alla conduzione di Mattino 5 anche per la prossima stagione. Si tratta di una scommessa che alla luce dell’Auditel di questa ultima edizione sembra già essere stata vinta in partenza.

Che fine farà Francesco Vecchi e cosa andrà in onda al posto di Mattino 5

La trasmissione condotta da Vecchi e Panicucci tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, a settembre. Nei prossimi tre mesi, la rete trasmetterà il programma Morning News, condotto da Simona Branchetti.

Nel frattempo, mentre Federica Panicucci si godrà le ferie, pare che Francesco Vecchi sarà impegnato con un nuovo importante progetto. In base alle ultime anticipazioni di TvBlog, sembra che Vecchi prenderà presto il posto di Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca.

Si tratterà di un semplice cambio di guardia estivo, in realtà, per permettere a Brindisi di prendersi una meritata pausa dopo quasi due anni di lavoro ininterrotto. A partire dal mese di luglio, chiunque rimanga alla conduzione, Zona Bianca verrà tra l’altro proposto con un doppio appuntamento. La trasmissione andrà in onda per due volte a settimana, la domenica e il giovedì, mentre quando si chiuderà l’attuale stagione di Quarta Repubblica la messa in onda della domenica del format di Rete 4 passerà al lunedì.