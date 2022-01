Mattino 5, bomba: “Alex Belli frequenta altre donne”. Panicucci basita

Alex Belli ormai senza più nessun freno. Non c’è dubbio che l’ex attore di Centrovetrine e ex gieffino sia uno dei personaggi televisivi più chiacchierati dell’anno, anche e soprattutto alla luce dei suoi flirt. Poche volte come nel caso di Alex Belli si è parlato così tanto di un concorrente del GF Vip per motivi sentimentali. Già, perché a Belli, a quanto pare, le donne piacciono e pure parecchio.

E il bello è che, proprio quando pensavamo che fosse tutto finito e che avesse messo la testa a posto, spuntano come funghi nuove rivelazioni. Questo è quello che è successo oggi a Mattino 5, in diretta, nello spazio che Federica Panicucci dedica quotidianamente alla casa più spiata d’Italia.

Anche stamane, ormai come da tradizione, abbiamo assistito ad uno spazio dedicato più che al GF Vip di per sé agli ultimi tira e molla sentimentali di Belli. Contrariamente a prima, infatti, oggi Alex Belli può “vantare” all’interno della casa le due donne che più gli hanno fatto girare la testa di recente. Stiamo parlando ovviamente della peperina Delia Duran da un lato e di Soleil Sorgé dall’altro, che dopo gli scontri dei primi giorni sembrano avere iniziato un timido processo di avvicinamento.

Come si dice, in ogni caso, quando il gatto non c’è i topi ballano. Già, perché in base alle ultime indiscrezioni sembra che Alex Bell si stia proprio godendo questa vita “in solitudine”. Senza la pressante presenza di Delia Duran, con la quale ancora non si è ben capito in che rapporti sia, Belli starebbe infatti frequentando altre donne.

Un latin lover fatto e finito e impenitente, insomma, o perlomeno questo è quello che ci ha svelato in anteprima il paparazzo Andrea Franco Alajmo. Il fotografo, che già in tempi non sospetti ci aveva svelato altarini riguardanti la coppia Belli-Duran, ha raccontato che Belli sta frequentando altre donne.

Le rivelazioni del fotografo hanno, comprensibilmente, lasciato senza parole la conduttrice di Mattino 5. Una Panicucci basita non ha potuto fare a meno di dichiarare: “Beh è clamoroso!”.