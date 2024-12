Mattino 4 verso la cancellazione? Motivi e retroscena (rumor)

A quanto pare l’anno nuovo porterà con sé tante novità: prime tra tutte la possibile cancellazione di Mattino 4. Il celebre talk show mattutino condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, la cui ultima puntata è andata in onda venerdì 20 dicembre, avrebbe dovuto tornare sul piccolo schermo il 7 gennaio, dopo la consueta pausa natalizia. A quanto pare però, i piani dei Vertici Mediaset sono ben altri.

A rivelarlo è stato Giuseppe Candela sul sito di Dagospia, venuto a conoscenza del fatto che il ritorno del celebre rotocalco di Rete 4 potrebbe essere definitivamente saltato. Attualmente si tratta di un’indiscrezione, dal momento che Mediaset, o chi di dovere, non ha ancora confermato o smentito la notizia. Quali potrebbero essere però le ragioni che potrebbero aver spinto i Vertici della Rete a dare uno stop al programma?

I motivi della cancellazione

Come anticipato, al momento non vi sono ancora state conferme ufficiali circa la cancellazione di Mattino 4 ma, l’indiscrezione che qualche ora fa ha iniziato a circolare sul web grazie a Dagospia, ha sollevato un vero e proprio polverone tra gli appassionati del talk show. “Il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti non tornerà in onda, come previsto inizialmente, il 7 gennaio…”, ha scritto Giuseppe Candela.

Al momento è possibile solamente fare ipotesi sulle ragioni per le quali Mattino 4 potrebbe non rivedere la luce a gennaio. Uno dei motivi più quotati è il seguente: l’aria di rinnovamenti in casa Mediaset potrebbe portare una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda la fascia mattutina della programmazione. Se così fosse, tra i piani di Pier Silvio Berlusconi ci potrebbe essere la volontà di rimuovere il programma per far spazio a un format più innovativo, giovane e dinamico ma anche capace di capace di raccogliere molti più consensi di Mattino 4.

Questo repentino cambio di idea potrebbe essere giustificato dai risultati ottenuti dal talk show in questi mesi e in termini di share: i numeri raccolti dalla trasmissione infatti potrebbero risultare insufficienti ad assicurare la messa in onda anche nel corso del 2025. D’altronde, fin dall’inizio Mattino 4 è stato visto più come un esperimento che come un vero e proprio nuovo programma, destinato a durare nel tempo.

Per finire, Giuseppe Candela ha anche sottolineato che l’eventuale scelta sulla chiusura definitiva del programma potrebbe arrivare a breve: “Nei prossimi giorni la decisione definitiva…” Al momento infatti non è ancora chiaro se quello di Mattino 4 sarà un addio o un arrivederci.

Che fine faranno i conduttori?

In tutto ciò, i telespettatori più affezionati si sono detti dispiaciuti più che altro del fatto di non rivedere più insieme i conduttori, Federica Panicucci e Roberto Poletti. In molti infatti si sono chiesti che fine farebbero i due volti di Mattino 4 in caso di cancellazione.

Per quanto riguarda Federica Panicucci, che da molti anni ormai conduce altri programmi di successo nella fascia mattutina e pomeridiana di Mediaset, potrebbe approfittare di questa occasione per concentrare le sue energie su progetti totalmente differenti e nuovi per lei. Dall’altro lato, Roberto Poletti potrebbe rimanere alla conduzione di altri programmi d’informazione di Mediaset. Quali, almeno per il momento, è un vero mistero.

A questo punto non resta da fare altro che avere un po’ di pazienza e attendere fino a che la Rete non deciderà di dare notizie in merito, confermando o smentendo l’addio a Mattino 4.