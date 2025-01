Mattino 4 sospeso: motivi, sostituto, stop salti mortali per Panicucci

Mattino 4 sospeso da Mediaset. Il talk show, che ha chiuso i battenti venerdì 20 dicembre 2024, non tornerà in onda dopo le feste di Natale. La notizia è stata data da Dagospia, mentre DavideMaggio.it ha aggiunto alcuni dettagli relativi alla scelta dei vertici del Biscione, oltre a rendere noto il programma che andrà a sostituire la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Dunque nessun ritorno in onda martedì 8 gennaio per la presentatrice e il giornalista, come inizialmente previsto.

Mattino 4 sospeso e verso la cancellazione: retroscena, motivazioni e sostituto

Da che cosa verrà rimpiazzato Mattino 4? Dalla soap opera Tempesta d’amore, che già sta andando in onda per coprire il periodo natalizio, venendo trasmesso a partire dalle 10:45, dopo Terra Amara. Per quel che riguarda il futuro del talk show, per ora c’è la sicurezza della sospensione, ma non della cancellazione. Altrimenti detto, per il momento i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non far riprendere Mattino 4, ma non è detto che verrà cancellato definitivamente. Tuttavia è difficile che ciò non accadrà. Per farla breve, la sospensione assomiglia di fatto a una cancellazione.

I motivi dello stop? Mattino 4 ha ufficialmente iniziato il suo viaggio lo scorso 11 marzo, mentre l’ultima puntata è stata trasmessa il 20 dicembre. Trattasi di uno spin off di Mattino 5. Secondo quanto riferito da DavideMaggio.it, la sospensione non è scattata per via di un flop riguardante gli ascolti tv (in effetti, per Rete 4, il talk ha ottenuto dati discreti, attorno al 4% di share). Dunque? Il punto è che la soap opera che lo sta sostituendo ottiene risultati migliori e costa meno. Inoltre, con la chiusura si eviterà di far fare i salti mortali a Federica Panicucci che subito dopo aver staccato dalla diretta di Mattino 5 si doveva fiondare a quella di Mattino 4.

La conduttrice di Cecina, fresca anche di conduzione del Capodanno su Canale5, rimarrà invece saldamente al timone di Mattino 5, dove fa coppia con Francesco Vecchi. Anche Roberto Poletti non si ritroverà ‘disoccupato’. Il giornalista infatti proseguirà il suo viaggio alla guida 4 di Sera Weekend.