Mattino 4, inviata spintonata da colleghi giornalisti: Poletti reagisce

Nella puntata di oggi, martedì 15 ottobre, di Mattino 4 si è verificato un episodio piuttosto spiacevole. Durante la trasmissione, i conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti si sono occupati del caso di Chiara Petrolini, la 22enne protagonista della tragica vicenda dei neonati sepolti a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Il programma ha infatti seguito in diretta, con una proprio inviata sul posto, la decisione del Tribunale del riesame riguardo alla possibile incarcerazione della ragazza. Fuori dal Tribunale, la situazione era particolarmente tesa e caotica, complice la massiccia presenza di giornalisti e media.

Ad un certo punto, mentre l’inviata tentava di fornire gli ultimi aggiornamenti al pubblico a casa, è stata spinta da alcuni colleghi giornalisti presenti all’esterno del Tribunale, intenti a raccogliere informazioni sulla vicenda. Con tono decisamente poco cortese, le hanno detto: “E levati, levati…”, invitandola a spostarsi. Di fronte a questa scena, Roberto Poletti è intervenuto prontamente, criticando il comportamento dei giornalisti coinvolti:

Paola metti il microfono che siamo in diretta. Intanto grazie ai colleghi che ti spintonano, dobbiamo fare tutti il nostro lavoro. Cerca però di raggiungere con educazione l’avvocato e non come i colleghi.