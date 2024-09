Mattino 4, caos in studio e Poletti senza parole: “Devi rispondermi”

Oggi mercoledì 25 settembre a Mattino 4 è andata in onda una puntata emotivamente movimentata, con Roberto Poletti che si è indispettito con un’ospite in diretta. Si è parlato tutta mattina del famoso caso della ragazza che ha partorito da sola e sepolto i suoi bambini nel giardino della sua casa, una pagina di cronaca triste che sta sconvolgendo l’opinione pubblica. Di conseguenza, sempre più programmi ne stanno parlando, ma oggi a Mattino 4 è successo qualcosa di totalmente inaspettato in studio con Federica Panicucci e Roberto Poletti, che non sono rimasti contenti della reazione di un’ospite.

A parlare del caso era presente la Dottoressa Guadagno, alla quale Poletti ha fatto una domanda certamente mirata sulla questione:

“Dottoressa Guadagno possiamo dire che questa ragazza è un mostro e che la nostra società non è fatta di questo tipo? Lo possiamo dire?”

La dottoressa Roberta Guadagno, specializzata in ostetricia, ha preferito non esporsi e quindi non rispondere, dicendo al conduttore di Mediaset che le sue opinioni se le tiene per sè. Di contro, Poletti non ha apprezzato la discrezione dell’ostetrica, approdata in studio per commentare il caso della 21enne Chiara Petrolini:

“Due corpicini oppressi e seppelliti…E si tiene per sè la sua opinione? Non ci posso credere…Sarò antipatico, sarò arrogante, ma cioè…”

Alla provocazione la Dott.ssa guadagno ha voluto rispondere per le rime, facendo capire a Roberto Poletti che purtroppo una vicenda così complicata e ricca di sfaccettature non si può appiattire dando del mostro ad una 21enne di cui si sa poco o nulla:

“Se adesso c’è una ragazza che mi sta guardando e partorisce nel suo bagno e poi viene in pronto soccorso e vede la mia faccia qua deve sentirsi nelle condizioni di dirmi cosa ha fatto e chiedermi aiuto…Non deve pensare che io la giudichi…”

Insomma, come è giusto che sia, il suo ruolo è quello di tutelare le donne, per questo, la sua professionalità non la porta di certo a giudicare la partoriente. Poi è intervenuta anche Patrizia Groppelli che ha dato ragione a Poletti. Qualche secondo dopo anche Antonio Caprarica ha voluto dire la sua, implorando la dottoressa “per cortesia” di giudicare la ragazza:

“Me la giudica una che seppellisce i cadaveri oppure no? Per cortesia…Glielo chiedo per cortesia umana…Una che seppellisce due cadaveri lei non me la giudica…Mi perdoni…”

Fortunatamente interviene poi la Panicucci che invita a non esporsi troppo in casi come questo, dato che si sta procedendo per una perizia psichiatrica. Intanto sui social corrono i commenti più disparati e ovviamente il web è diviso tra chi si è scagliato contro l’ostetrica e chi invece non trova giusto obbligarla ad esprimersi su un tema così delicato.

“Ma con che cattiveria sta obbligando una professionista nel dire la SUA opinione personale mentre lei sta facendo in discorso sensato sul suo lavoro e sulle pazienti che potrebbe trovarsi davanti… mah“, scrive un utente, mentre altri sono d’accordo con Roberto Poletti: “Cara ostetrica dei miei stivali, la persona più importante,da difendere etutelare, è il BAMBINO. NON la madre e le sue paturnie...”.

Di certo si tratta di un caso difficile, che fa fronte anche a questioni etiche importantissime. Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Poletti a incitare la dottoressa a rispondere su una domanda di tale portata?