Mattino 4, caso Basciano, parla l’avvocato di lui: ‘coppia patologica’

La puntata di Mattino 4 andata in onda lunedì 25 novembre 2024 si apre con un tema importantissimo: la violenza di genere. Non un caso, data la giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. Federica Panicucci e Roberto Poletti aprono la scaletta parlando di alcuni dei femminicidi avvenuti nel 2024 e dei quali attualmente si stanno svolgendo i vari processi.

Ad aggiungersi alla lista dei temi – e dei casi di cronaca – è anche il recentissimo episodio che sta coinvolgendo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La notizia è rimbalzata letteralmente ovunque e tutte le piattaforme, tutte le testate e tante personalità del mondo del web ne hanno parlato e stanno continuando a farlo. A Mattino 4 ospite dei conduttori anche Leonardo D’Erasmo, l’avvocato di Basciano, pronto a dire la sua e pronto a chiarire tanti fraintendimenti.

Parla l’avvocato di Basciano: relazione patologica da entrambe le parti

L’avvocato D’Erasmo sembra avere le idee molto chiare in merito alla situazione. In studio gli ospiti appaiono subito curiosi di conoscere i risvolti del caso, mentre Federica e Roberto cercano di indagare e di estrapolare informazioni su quanto accaduto: com’è possibile che Alessandro Basciano sia stato arrestato e tenuto in carcere nemmeno 24 ore e poi rilasciato senza divieto di avvicinamento? È questo il mood che si respira in studio, ma certo è che i dubbi sulla vicenda siano ancora piuttosto sentiti. “Che cosa c’è alla base del suo rilascio?” – chiede Panicucci, e l’avvocato prontamente risponde:

Alla base del suo rilascio ci sono delle prove, c’è quello che ci deve essere sempre in un contesto di diritto, in un contesto giuridico, in un’aula di tribunale o davanti a un giudice. La difesa ha presentato un’istanza per l’immediata scarcerazione il venerdì sera e sabato nel primo pomeriggio è stato scarcerato. Ovviamente abbiamo presentato tutta una serie di prove in cui viene dimostrato che non fosse Alessandro Basciano ad avere un atteggiamento persecutorio nei confronti della Codegoni (perché andava smontata l’imputazione presentata dalla procura), ma entrambi avevano un atteggiamento, l’uno nei confronti dell’altra, caratterizzato da una relazione di coppia che sicuramente era di tipo conflittuale […]

L’avvocato, poi, aggiunge che “volendo fare uno sforzo linguistico” si potrebbe definire la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni “patologica“, dunque malsana; pensiero condiviso anche da Patrizia Groppelli in studio, che azzarda un altro termine comune a queste situazioni, ossia “tossico“. Il punto dell’avvocato D’Erasmo è molto conciso: “Non si può fare passare Basciano come lo stalker che contro la volontà della Codegoni la rincorresse, le facesse 80 telefonate, la seguisse, la facesse pedinare, perché tutto questo è stato smontato passo passo in tre ore e mezza”.

Perché allora Alessandro Basciano è stato arrestato? In studio si accendono i toni

Sul perché effettivamente Basciano sia stato arrestato l’avvocato non sa rispondere: “Questo vorrei chiederlo alla procura“, aggiunge in modo incisivo. L’idea dell’avvocato difensore prosegue e lancia spunti per la discussione: è bene che ci siano leggi che difendano le donne, ma se questi strumenti a difesa non sono utilizzati come si deve possono “addirittura fare danno, perché quando una sola donna denuncia senza i presupposti non arreca danno solo all’uomo che denuncia, ma danneggia tutte le donne che realmente subiscono violenza”.

A quanto pare quasi tutte le minacce che Sophie avrebbe ricevuto da Basciano, dice l’avvocato, sarebbero “virgolettati” e non ci sarebbe la prova scritta, ma non solo. Perché pare (si parla sempre per ipotesi) che anche l’ex compagna Sophie avrebbe inviato frasi forti al deejay. Insomma, la situazione è poco chiara per tutti e in studio regna il caos. Patrizia Groppelli perde un po’ le staffe e lancia una pulce nelle orecchie dello studio: non è che lo hanno fatto per apparire? “Si schiantano da soli questi due“, dice lei, pensiero probabilmente condiviso dai più ma considerata la situazione delicata, inopportuno.

Insomma, il caos regna sovrano in questa storia e saranno necessari ulteriori approfondimenti: “Vi invito alla cautela“, chiude Panicucci, per evitare che si cada in parole non consone e si tocchino temi (come la bambina dei due), assolutamente da tenere fuori da tutto questo. Un tema delicato, una storia che deve concludersi e tutti, almeno adesso, dovrebbero attendere l’esito senza ipotesi.