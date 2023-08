Mattia Zenzola ‘tradisce’ Maria: così strizza l’occhio a Milly Carlucci

Amici 22 ha visto trionfare Mattia Zenzola. Il ballerino aveva già preso parte alla ventunesima edizione del talent, ma fu costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Dopo la vittoria di maggio, ha subito iniziato a girare l’Italia, partecipando a vari eventi, come quello di domenica 6 agosto a Cinecittà World, dove ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv.

Mattia Zenzola a Ballando con le Stelle: parla il ballerino

L’insegnante di Mattia Zenzola ad Amici fu Raimondo Todaro, la cui presenza nella prossima edizione, stando alle ultime voci, apparirebbe sempre più incerta. Il maestro ha sempre creduto nelle capacità del giovane ballerino, riconoscendo in più occasioni la sua tecnica e la sua preparazione. Todaro, prima di approdare ad Amici, era stato per molti anni insegnate a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Mattia ha spiegato che accetterebbe di buon grado di prendere parte al cast del talent di Rai 1: “Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?“.

La vita di Mattia dopo Amici

Uscito dal talent di Mediaset, non fu facile per Mattia riabituarsi alla vita di tutti i giorni. Il ballerino ha raccontato alcune difficoltà vissute: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze“. Pian piano, però, la situazione è migliorata: “Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene” ha spiegato.

Mattia ha confessato, in seguito, di esser rimasto in contatto con alcuni ex partecipanti di Amici 22: “Mi sento tanto con Wax. E’ stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola“. Diverso il discorso per quanto riguarda la conduttrice Maria De Filippi, complici anche i tanti impegni di quest’ultima. I due non hanno avuto modo di sentirsi spesso, ma il ballerino ha speso belle parole per la padrona di casa: “È una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella” ha detto.

In una precedente intervista, inoltre, Mattia non aveva nascosto l’aspirazione di poter entrare, un domani, nel corpo di ballo professionista di Amici. Tra le altre ambizioni per il futuro anche quella di conoscere realtà artistiche ulteriori come il cinema, iniziando a studiare recitazione a settembre.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: amicizia o relazione?

Mattia è stato anche al centro di numerosi gossip con Benedetta Vari. Agli occhi dei fan è apparso evidente come i due siano in sintonia, soprattutto nel ballo. Da parte di entrambi, tuttavia, sono state spesso e volentieri smentite le voci di una presunta relazione. Basti pensare a quando furono ospiti a Viva Rai 2 di Fiorello, dove lo stesso showman fu protagonista di una gaffe a riguardo. Nel corso dell’intervista, Zenzola ha fatto chiarezza in merito al legame con Benedetta: “Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni“.