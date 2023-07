Mattia Zenzola e Benedetta Vari si amano? Il ballerino: “Ora parlo io”

Mattia Zenzola e Benedeta Vari sono una coppia oppure no? Il gossip attorno ai due giovani, protagonisti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è fatto ruggente nei giorni scorsi. Pare che la sintonia non sia solo in pista ma anche nel privato. D’altra parte sono stati gli stessi giovanotti pochi giorni fa a pubblicare degli scatti in cui si sono mostrati assieme in momenti non pubblici. Nessuna dichiarazione d’amore palese, ma segnali piuttosto chiari su che piega abbia preso il rapporto. A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni di Zenzola rilasciate nelle scorse ore al quotidiano Libero, che lo ha intervistato.

“C’è tanta sintonia”, ha sottolineato il vincitore di Amici. “Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Detto e non detto. Dunque? Stanno assieme oppure no? Le parole di Zenzola vanno un poco parafrasate. Non è peccato credere che il ballerino stia approfondendo la frequentazione con la collega. Approfondimento che sembrerebbe andare al di là di un semplice legame di amicizia. Dall’altro lato Mattia è probabile che non voglia esporsi troppo pubblicamente e andarci con i piedi di piombo. Insomma, ci sarebbe una storia in erba da coltivare e poi capire che direzione prenderà il rapporto.

Mattia Zenzola e quel viaggio ad Amici che potrebbe non essere finito

Mattia, con il quotidiano Libero, ha poi parlato di sé, spiegando che in questo momento, forte del successo ad Amici, non ha particolari sogni da realizzare in quanto quello a cui teneva di più lo ha già visto concretizzarsi: “Dopo avere avuto la fortuna di fare questa esperienza e di averla conclusa in questo modo, tra i tonti progetti che vorrei realizzare sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici”. Dunque una aspirazione per l’immediato futuro c’è ed è quella di entrare a far parte del corpo di ballo professionista di Amici. Un’ipotesi non remota visto che da sempre Maria De Filippi tende a valorizzare nelle proprie trasmissioni gli allievi che transitano nel talent show.

Mattia Zenzola, non solo danza: l’obbiettivo è studiare cinema e sbarcare sul set

Proseguendo nella chiacchierata con Libero, Zenzola ha inoltre aggiunto che nutre il desiderio di conoscere altre realtà artistiche, ad esempio il cinema. Per questo ha spiegato che ha intenzione di mettersi a studiare recitazione a settembre. “Anche se non dovessi riuscire a fare qualche film o qualcosa di simile, è comunque qualcosa che voglio provare, sono curioso e non voglio fermarmi. Una cosa in più nel mio bagaglio che mi sono promesso di provare nella vita. Poi da cosa nasce cosa, sono una persona innamorata dell’arte in tutte le sue forme”, ha concluso.