Mattia Zenzola e Benedetta allo scoperto? Il dettaglio non sfugge

E’ da poco terminata la ventiduesima edizione di Amici, chiusa con il trionfo di Sarah Toscano. Oltre ai protagonisti di quest’anno però, noi non possiamo dimenticare neanche tutti gli altri allievi passati per la scuola più famosa d’Italia. In particolare, impossibile non ricordare il vincitore della scorsa stagione Mattia Zenzola, che alzò la coppa del primo classificato facendo arrivare Angelina Mango seconda.

Oltre al suo talento nella danza, all’interno della casetta di Amici, Zenzola era al centro dell’attenzione anche per il suo rapporto con Benedetta Vari. La ballerina è stata al fianco di Mattia per tutta la durata dell’edizione, essendo la sua professionista “personale”, “grazie” alle regole Covid che l’avevano fatta rimanere nella trasmissione proprio per ballare con il collega.

Tra i due si era subito creata una forte affinità, sfociata in una grande amicizia. In molti però, avevano sempre pensato che ci fosse qualcosa di più sotto, nonostante lei fosse fidanzata.

Una volta finito il talent poi, i ballerini in questione hanno continuato a vedersi, fino addirittura a lavorare insieme per il musical di Mare Fuori. Guardando i post pubblicati su Instagram da entrambi, la vicinanza tra i due sembrava aumentare sempre più, nonostante il vincitore di Amici 22 non si sia mai pronunciato esplicitamente sulla presunta relazione.

Insomma, il rapporto tra Benedetta e Mattia è fin da subito apparso come una frequentazione amorosa, ma nessuno dei due, nel tempo, ha ufficializzato né smentito la love story.

Ora però c’è una novità. Un utente ha infatti inviato un messaggio anonimo riguardante la coppia a Deianira Marzano e lei l’ha prontamente pubblicato nelle storie. All’interno del DM, leggiamo che il fidanzato storico di Benedetta Vari – Simone Mastelli – ha rimosso da Instagram tutte le foto di coppia con la ballerina.

Effettivamente, se andiamo sul profilo del ragazzo, non c’è traccia della sua “fidanzata“. Il messaggio ricevuto dall’esperta di gossip continua poi presumendo che Simone stia frequentando un’altra ragazza e che Benedetta stia ufficialmente insieme a Mattia Zenzola.

Stando a questo dettaglio quindi, sembra proprio che i due ballerini siano fidanzati e soprattutto che, a breve, potrebbe esserci l’annuncio ufficiale della loro relazione. Ora c’è solo da aspettare che i due escano finalmente allo scoperto.