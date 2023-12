Mattia Zenzola a Ballando, l’errore di Milly. E Smith fa calare il gelo

Momento di imbarazzo a Ballando con le Stelle nel corso dell’ospitata del cast del musical Mare Fuori, ispirato dall’omonima serie televisiva. Inoltre non è nemmeno passato inosservato il modo in cui è stato presentato Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma si proceda con ordine: in pista sono sbarcati alcuni membri del cast del musical.

In particolare si sono esibiti Maria Esposito (alias Rosa Ricci sia sul set che sul palco), il suo partner di scena ed ex fidanzato Antonio Orefice, Giulia Luzi e Mattia Zenzola. A molti telespettatori non è sfuggito che quest’ultimo è stato presentato semplicemente con nome e cognome. Insomma, Milly Carlucci si è ben guardata di sottolineare che il giovane è il vincitore il carica del talent show di Canale Cinque. Strano, visto che solitamente, quando si presentano simili personaggi, non è raro che si rimarchino i loro trionfi professionali, a maggior ragione se recenti.

La Carlucci avrebbe potuto accennare alla vittoria ad Amici. Anche perché citare una trasmissione della concorrenza non fa certo calare lo share. Anzi le avrebbe fatto fare una bella figura. Un errore, come a dire un’occasione persa, pazienza.

Carolyn Smith tuona sul cast del musical Mare Fuori: la polemica sulla foto

Capitolo imbarazzo: in studio è calato il gelo quando i danzatori e gli attori del musical si sono presentati innanzi alla giuria. Carolyn Smith ha tuonato, senza scherzare: “Però devo dire una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. Non avete voluto fare la foto con me perché dovevate mangiare”. Di fatto la giurata ha accusato i giovani di averla snobbata. Gelo siderale, con la Carlucci che ha provato a mettere una pezza. “Dopo la foto facciamo tutti assieme”, ha scandito sorridendo la padrona di casa di Ballando.

Mattia Zenzola ha voluto sfilarsi dalla polemica: “Io posso dire che ho fatto la foto con lei?”. La Smith ha confermato, evidentemente sono stati gli altri giovani a non averle concesso la foto. “Avete osato non fare una foto con Carolyn?”, ha ironizzato la Lucarelli, stemperando il clima fattosi pesante.