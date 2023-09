Mare Fuori Musical, nel cast Mattia Zenzola: fuori Benedetta Vari

By

È ufficiale: il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, farà parte del musical di Mare Fuori. Ma, procediamo con ordine. Mancano solo pochi mesi e il prossimo 14 dicembre prenderà il via uno dei musical più attesi dell’anno. Stiamo parlando del musical ispirato alla serie furore di Rai 2 “Mare Fuori“, debutterà al Teatro Agusteo di Napoli con il nome di “Mare Fuori Il Musical”. Lo show è diretto dall’attore Alessandro Siani, il quale da mesi è alla ricerca dei migliori talenti da portare nei teatri più importanti d’Italia.

Lo spettacolo vedrà come protagonisti diversi protagonisti della serie, come Maria Esposito (Rosa Ricci), Antonio Orefice (Totò), Antonio D’Aquino (Milos), Enrico Tijani (Dobermann). Ma, non ci saranno solo loro nel cast. Da tempo, infatti, si sta parlando di diversi nomi noti dello spettacolo che potrebbero formar parte del musical.

Diverse settimane fa, circolava voce che Giulia De Lellis avesse fatto il provino per il musical di Mare Fuori. Provino che, però, secondo alcune indiscrezioni non sarebbe andato a buon fine. Dopodiché, si è parlato della partecipazione dell’ex allieva di Amici 19, la cantante Giulia Molino. Quest’ultima, a differenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, è riuscita a passare il casting e ha ottenuto un ruolo nella versione teatrale della serie furore tra i giovani.

Nel corpo di ballo dello spettacolo diretto da Alessandro Siani, poi, ci sarà anche Marcello Sacchetta, storico ballerino di Amici. E proprio dallo stesso programma arriverà anche Mattia Zenzola, che ha vinto l’ultima edizione del talent show. Da settimane si vociferava di un suo possibile ingresso nel cast. Inizialmente, si pensava che il ballerino avesse superato i casting insieme alla sua partner di danza, Benedetta Vari, che l’ha accompagnato anche durante l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopodiché, alcune indiscrezioni hanno iniziato a dare per certa la partecipazione solo di Mattia, con l’esclusione di Benedetta.

Ebbene, alcune ore fa, l’ex allievo di Amici ha confermato la sua presenza nel cast del musical pubblicando un post su Instagram, definendolo come un vero e proprio sogno diventato realtà. Nessuna menzione, però, a Benedetta. Dunque, la ballerina accompagnerà Mattia in quest’avventura o no? Chissà…