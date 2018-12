Mattia Marciano: ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? La paparazzata

Mattia Marciano: ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? L’indiscrezione sull’ex tronista di Uomini e Donne e la paparazzata

Mattia Marciano come sta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il naufragio della love story con Vittoria Deganello? Forse sì. E forse lo ha ritrovato nelle braccia di una sua vecchia fiamma. A lanciare l’indiscrezione è stato il Vicolo delle News, che ha avuto le paparazzate relative al giovane partenopeo da una ‘talpina’. Nella fattispecie, Marciano è stato sorpreso in compagnia della sua ex fidanzata in un locale. Lei è Angela, la ragazza con cui è ha avuto un legame sentimentale prima di partecipare al salotto pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Che tra i due si sia riaccesa la passione amorosa? Oppure sono soltanto rimasti amici?

Mattia Marciano: con Angela amore o amicizia?

Il tempo rivelerà se l’ex coppia ha ricostruito i ponti sentimentali oppure se c’è spazio soltanto per una bella amicizia. Per quanto riguarda la più recente love story vissuta da Mattia, quella condivisa con la Deganello (scelta a Uomini e Donne), sono emersi nuovi dettagli sulla rottura poche settimane fa. A renderli noti, tramite delle Instagram Stories, è stata la diretta interessata, Vittoria. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, ha esordito l’ex corteggiatrice, rivolgendosi a quei fan che non hanno smesso di chiedere news circa la fine della relazione con l’ex tronista. “Giustamente – ha aggiunto – voi non avete chiaro il motivo per il quale ci siamo detti addio…”

Vittoria Deganello e i motivi della fine della storia con Mattia: nessun tradimento

Vittoria ha spiegato che entrambi hanno preferito mantenere il silenzio per lungo tempo sui motivi della rottura perché sia lei, sia l’ex compagno, sono persone riservate. Poi, però, ha ceduto alle pressioni dei fan e ha fatto definitivamente chiarezza: “Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa. Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”.