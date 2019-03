Mattia Mantovani lascia il segno a La Corrida: la richiesta del pubblico

La Corrida 2019 seconda puntata: tutti pazzi per il ballerino Mattia Mantovani

Mattia Mantovani non ha vinto la seconda puntata de La Corrida 2019 ma ha sicuramente lasciato il segno nel programma di Carlo Conti. 24enne di Goro, è un allevatore di vongole veraci e altri molluschi che abitualmente lavora anche come cubista in discoteca. Nello show di Rai Uno ha intrattenuto il pubblico con un’esibizione di danza accattivante e sensuale, che ha mandato in visibilio soprattutto le telespettatrici. Un talento, quello di Mattia, che non è passato inosservato, tanto che sui social network in molti hanno chiesto di rivedere il ragazzo in televisione. Magari in un altro programma Rai come Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, in partenza sabato 30 marzo.

Il pubblico vuole rivedere Mattia Mantovani in tv

“Fossi in Milly Carlucci un pensierino su Mattia lo farei per Ballando con le Stelle”, ha suggerito un utente su Twitter. E c’è pure chi ha invitato la Tim ad ingaggiarlo nel suo prossimo spot pubblicitario… Il dilettante allo sbaraglio ha intanto aumentato in poche ore i propri follower su Instagram, dove condivide spesso foto e video delle sue performance.

Chi ha vinto la seconda puntata de La Corrida 2019

Mattia Mantovani è arrivato tra i finalisti della serata ma la seconda puntata de La Corrida è stata vinta dal cantante Antonio Rustighi.