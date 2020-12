Matteo Salvini dalla Bortone si commuove per le parole della fidanzata

Un’intervista inedita, apolitica e dedicata alla sua vita privata quella rivolta a Matteo Salvini durante il programma del daytime di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, padrona di casa, ha voluto presentarlo come un comune personaggio pubblico, senza alcun riferimento al suo vissuto politico. Non è la prima volta che un uomo delle istituzioni viene intervistato dalla giornalista Rai, ma in questo caso, la Bortone ha voluto mettere in risalto la parte più intima del politico, soprattutto portando l’attenzione sulla sua vita sentimentale.

Matteo Salvini si è raccontato come uomo, padre e compagno della sua donna, Francesca Verdini. Nel rivedere le immagini della sua infanzia, il leader della Lega ha voluto ricordare anche il rapporto che vive con i sue due figli di 8 e 17 anni. Ha poi ampliato il discorso rivolgendo un pensiero alla sua attuale fidanzata. “Una ragazza straordinaria che ha 28 anni ma che di testa è avanti ed è più matura“. Così Salvini ha descritto Francesca che dal 2019 è diventata la persona più importante della sua vita. Il politico ha inoltre spiegato come sia complesso e difficile vivere al proprio fianco, con i numerosi impegni istituzionali, senza tralasciare quelli da genitore.

Ma la giovane Verdini pare essere la sua anima gemella: “È paziente, dolce, bravissima“. La Bortone ha quindi mandato in onda un video messaggio da parte della compagna del senatore. “Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo ma sono troppe e quindi non basterebbe tutta la trasmissione” – così Francesca Verdini ha deciso di manifestare il suo sentimento, facendo emozionare molto lo stesso Salvini. “Se volevi fermarmi ci sei riuscita” ha dichiarato alla conduttrice di Rai 1.

Riguardo alla cospicua differenza d’età, il leader del Carroccio ha ammesso di aver avuto qualche perplessità all’inizio della storia. Ma subito dopo i due si sono trovati molto simili. Si sono conosciuti quando lei aveva 26 anni e lui 45 ma Salvini non ha dubbi: “Lei è veramente la numero uno. Una ragazza di 28 anni che ha una sua impresa, che ci mette del suo“.

Nonostante le diverse battute rivolte da Serena Bortone circa l’eventualità di un possibile matrimonio o un terzo figlio, Salvini non si è voluto sbilanciare e ha soltanto ribadito la sua gioia nel convivere la vita con la sua compagna.

Nessun riferimento alla love story vissuta insieme alla conduttrice Rai, Elisa Isoardi. La loro relazione, terminata nel 2018, è durata ben tre anni, ma nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo la loro rottura.