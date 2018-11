Matteo Martari ringrazia I Medici, Miriam Leone risponde: ma è mistero

Matteo Martari ringrazia la serie I Medici e spunta un commento di Miriam Leone

Mistero sulla storia d’amore tra Matteo Martari e Miriam Leone. Questa mattina, l’interprete di Francesco Pazzi ne I Medici ha deciso di scrivere un lungo post di ringraziamento per la serie. Ed ecco che anche questa volta compare un commento da parte di Miriam: “E adesso togliti il sangue di dosso e sorridi”. Sembra proprio che tra Matteo e la Leone non sia mai finita. Eppure ormai da tempo si parla della fine della loro storia d’amore. Si pensa appunto che la love story sia giunta al termine qualche tempo fa, ma non c’è mai stata una vera e propria conferma da parte di entrambi. In questi mesi sarebbero arrivate delle smentite da parte di entrambi sui social. Qualche like e commenti tra i post, che farebbero dunque pensare che tra loro ci sia ancora amore. I due si sono conosciuti sul set della fiction trasmessa su Rai Tre, Non uccidere. Entrambi non amano parlare della propria vita privata e, quindi, sul loro rapporto attualmente c’è ancora un grande mistero.

Matteo Martari soddisfatto del successo ottenuto dalla serie I Medici

Matteo e Miriam stanno ancora insieme? L’ultimo commento di lei sembrerebbe una conferma. Sono molti i fan che vorrebbero sapere cosa sta accadendo davvero tra loro. Questa mattina Martari ha deciso di fare un lungo ringraziamento al pubblico italiano che segue con passione la serie I Medici. L’attore è entrato a far parte del cast con il ruolo di Francesco Pazzi, nemico di Lorenzo De’ Medici. Un’interpretazione molto difficile, ma che Matteo ha portato avanti molto bene. Infatti, sono davvero tanti i telespettatori che commentano positivamente il lavoro di Martari. “Grazie alla produzione, grazie alla Rai, grazie a tutti i reparti, grazie ai registi, grazie alle comparse, grazie agli stunt, grazie alle città che ci hanno ospitato in questo viaggio da “pazzi”, grazie a tutto il cast”, scrive oggi sui social Matteo.

Matteo Martari e Miriam Leone stanno ancora insieme? Il mistero

“Grazie alla Storia con S maiuscola, Grazie Italia! E grazie a voi che siete stati un pubblico fantastico! Questo viaggio lo porterò sempre dentro di me.” Conclude così il suo post Martari, soddisfatto del successo che è riuscito a ottenere con l’interpretazione di un personaggio complesso come quello di Francesco Pazzi. Proprio sotto questo post è comparso il commento della bella Miriam, che continua a sostenere l’attore. Tra loro, dunque, c’è ancora amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo!