Matteo Gentili e Alessia Prete è ufficialmente finita: l’annuncio

Matteo Gentili e Alessia Prete, rottura definitiva: il lungo messaggio dell’ex gieffina

È ufficialmente finita tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Con la loro storia d’amore erano riusciti a entrare nel cuore degli italiani all’interno della Casa del Grande Fratello. Una volta concluso il reality, i due hanno continuato a vivere serenamente la loro relazione, fino a poco tempo fa. Infatti, da qualche settimana Matteo e Alessia hanno subito fatto intendere ai loro fan di essere in crisi. Una rottura inaspettata la loro, visto che sembrava procedere tutto a gonfie vele. Eppure la relazione è ormai naufragata e per non guastare anche i ricordi belli hanno scelto di mettere un “punto felice” allo loro storia d’amore. Ad annunciare la rottura definitiva è proprio Alessia, che scrive un lungo messaggio ai suoi fan. Matteo, subito dopo, ha ricondiviso le stesse parole scritte da ormai la sua ex fidanzata. La notizia sicuramente non farà piacere al pubblico che li supportava, in quanto le speranze su un loro ritorno erano ancora accese.

Grande Fratello, tra Matteo Gentili e Alessia Prete è ufficialmente finita: “Abbiamo avuto un confronto”

In questi ultimi giorni i fan speravano di poter rivedere Matteo e Alessia tornare insieme, felici e innamorati. Eppure, sebbene gli indizi facessero credere ciò, ecco che ora entrambi gli ex gieffini confermano la rottura definitiva. A scrivere è la Prete: “Dopo giorni di caos io e Matteo abbiamo avuto un confronto”. Inizia così il lungo messaggio di Alessia, che è consapevole del fatto che in quest’ultimo mese sia riuscita a causare un “caos mediatico” insieme a Gentili. Questo è dispiaciuto molto a entrambi, ma secondo Alessia potrebbe essere dipeso da un “problema di comunicazione di base” tra loro. “Qualche giorno fa ci siamo affrontati senza filtri e siamo giunti alla conclusione che vediamo le cose più importanti della viva in maniera differente”, spiega l’ex gieffina, confermando la rottura.

Matteo Gentili e Alessia Prete, il messaggio sulla rottura: “Abbiamo deciso di mettere un punto felice”

“Non possiamo continuare a farci del male, perciò abbiamo deciso di mettere un punto felice alla nostra storia, in ricordo di tutti i momenti straordinari passati insieme”, continua Alessia. Entrambi ci tengono a ringraziare il numeroso pubblico che ha continuato a mostrare loro tanto affetto. I ricordi di questa storia d’amore li porteranno nel loro cuore, ma prenderanno strade differenti.