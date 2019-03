Matteo Gentili e Alessia Prete news, tra i due non è ancora detta l’ultima parola: l’intervista dopo la rottura spiazza i fan della coppia

È davvero finita tra Matteo Gentili e Alessia Prete? I due ex concorrenti del Gf, che con la loro storia d’amore avevano appassionato il pubblico del reality, ritorneranno mai insieme? Dopo il botta e risposta sui social, che ha spinto molti a credere che la coppia fosse arrivata ad un punto di non ritorno, l’ultima intervista rilasciata da Matteo a Isa e Chia ha riacceso le speranze dei loro fan. Quando all’ex gieffino è stato chiesto se fosse intenzionato a non dare più una seconda possibilità alla sua storia con Alessia lui, di tutta risposta, non se l’è sentita di escludere a priori l’ipotesi di un altro incontro di chiarimento con la ragazza. Ritorno di fiamma? Forse è presto per dirlo. Il calciatore, tuttavia, ha affermato: “Quando tornerà dalle vacanze vedremo se ci riparleremo, se ci rivedremo e come si evolveranno le cose tra noi, ma al momento mi sento meglio così”. Insomma, stando alle dichiarazioni di Matteo, si potrebbe pensare che non è ancora detta l’ultima parola tra i due.

Matteo Gentili torna a parlare della fine della relazione con Alessia Prete: “Ho passato un periodo negativo, avevo l’ansia quando mi scriveva”

Matteo Gentili, soffermandosi sui problemi che spesso lo hanno spinto a litigate con Alessia Prete, ha raccontato: “Quando si divide la vita con una persona, penso che questa persona debba arricchirti e darti qualcosa di positivo, io negli ultimi mesi ho veramente passato un periodo negativo, avevo quasi l’ansia quando mi scriveva un messaggio perché sapevo che avremmo litigato”. Togliere le foto di Alessia dal suo profilo? Tornando indietro, visto la polemica nata dopo, Matteo non lo rifarebbe più. “Non avevo pensato alle conseguenze. Viste tutte le accuse che sono cadute su Ale non rifarei questa scelta, ma non tanto per il mio gesto ma per quello che ho scatenato, l’obbiettivo non era assolutamente quello”.

Matteo Gentili vs Alessia Prete: duro botta e risposta sui social

Matteo Gentili e Alessia Prete, dopo aver annunciato sui social la fine della loro relazione, sono stati invitati più volte da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare la loro versione dei fatti. A l’ultimo intervento in TV di Alessia, tuttavia, Matteo ha replicato duramente su Instagram, cercando di spiegare a tutti le sue ragioni. Adesso che le acque si sono calmate tra i due, prima o poi, tornerà il sereno? I fan, ovviamente, continuano a sperare.