Matteo Diamante ‘copia’ Chiofalo: “Ho cambiato colore degli occhi”

Ci risiamo: quella di cambiarsi chirurgicamente il colore degli occhi sembra essere diventata una pericolosa moda. Recentemente, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare il colore dei suoi occhi da scuri ad azzurri. Si tratta della cheratopigmentazione, un’operazione ad alto rischio che, in alcuni casi, può anche comportare l’insorgenza del glaucoma pigmentario, una patologia che tra le conseguenze annovera anche la cecità. Nonostante gli alti rischi, Chiofalo ha deciso di procedere comunque con l’intervento, mostrando poi il risultato finale con un video diventato virale non sono in Italia, ma in tutto il mondo.

Sui social, molti hanno commentato in maniera negativa la scelta discutibile di Chiofalo, chiedendosi fino a che punto una persona sia disposta a spingersi al giorno oggi per apparire. Tuttavia, c’è qualcuno che, invece, sembrerebbe aver preso ispirazione dall’ex volto di Temptation Island. Di chi si tratta? Di Matteo Diamante, l’influencer conosciuto per aver partecipato a programmi come Ex on the Beach, Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi.

Alcune ore fa, Diamante ha condiviso una storia in cui ha fatto sapere ai suoi followers di essersi sottoposto ad un’operazione per cambiare, per l’appunto, il colore dei suoi occhi. A quanto pare, l’ex naufrago aveva da tempo questo desiderio e, dopo varie titubanze, si sarebbe convinto a compiere questo “passo” proprio nelle ultime settimane. Addirittura, anche lui farebbe fatica a riconoscersi ma sembrerebbe essere contento della decisione presa.

“Li avevo sempre desiderati e dopo settimane mi sono deciso! Operazione finita. Ho cambiato il colore degli occhi. Ve lo giuro non mi riconosco più manco io. Adesso riposo perché oltre ad essere shockato sono anche stravolto”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Poco fa, Matteo ha condiviso una foto con gli occhiali da sole, spiegando di avere la febbre, un effetto collaterale comune dopo l’intervento. Chiaramente, proprio come accaduto con Chiofalo, la notizia sta facendo molto discutere.

Da una parte, c’è chi critica duramente questa nuova ‘moda’, definendola folle e fuori controllo. Dall’altra, alcuni sostengono che Diamante stia semplicemente scherzando e che non si sia sottoposto a nessun intervento, ma che ci sia qualcos’altro sotto. In ogni caso, l’influencer ha annunciato che presto pubblicherà un video per mostrare il risultato dell’operazione e il nuovo colore dei suoi occhi. Solo allora si capirà se il suo era una trovata per attirare l’attenzione o se, invece, era tutto vero.