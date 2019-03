Matteo, il figlio di Andrea Bocelli, diventa attore? La rivelazione

Matteo Bocelli, figlio del grande Andrea, non disdegna il cinema e ha rivelato di poter pensare seriamente alla carriera da attore

Andrea Bocelli e il figlio, Matteo, sono stati ospiti della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2019. I due si sono anche esibiti insieme sulle note di “Fall on me“, canzone con cui padre e figlio hanno cantato e accompagnato il film Disney, Lo schiaccianoci e i quattro regni. Una grande performance quella di Matteo insieme al padre, ma una domanda del conduttore Carlo Conti potrebbe aprire nuovi spiragli nella vita professionale del giovane Matteo. Secondo quanto rivelato in diretta tv su Rai 1, il ragazzo non disdegna il cinema e ha dichiarato che gli piacerebbe prender parte in qualche film e diventare attore. L’atmosfera è stata poi sdrammatizzata da papà Andrea che ha risposto al figlio così: “È bravo come attore, soprattutto quando fa la parte del figlio pentito e bravo!“.

Matteo Bocelli: viso cinematografico, futuro nel cinema?

Matteo Bocelli sogna davvero un futuro nel cinema? Secondo Carlo Conti e molti registi e attori presenti alla cerimonia dei David di Donatello 2019, Matteo avrebbe un viso cinematografico. Sicuramente il giovane Bocelli è un bel ragazzo, assomiglia incredibilmente al papà, è alto e moro. Per ora, nonostante Matteo abbia aperto verso il cinema e la recitazione, si impegnerà nella musica. Una carriera molto promettente per Matteo, vissuta anche accanto al padre. “Il cinema ha regalato colonne sonore meravigliose e ho cercato di raccoglierle in un disco“, ha spiegato il tenore. “Ho chiarito che non era un passaggio di testimone perché ancora non sono nelle condizioni di mollare del tutto“, ha chiosato Bocelli.

Andrea Bocelli: “Matteo deve proseguire da solo”

Andrea Bocelli dopo la sua partecipazione come super ospite al Festival di Sanremo, ha commentato il futuro del figlio: “Lui deve fare la sua strada, questo è stato un bel episodio ma adesso deve proseguire da solo“.