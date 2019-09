Carmen Di Pietro: il presunto fidanzato da Barbara d’Urso

Dopo la polemica sui social network, Matteo Alessandroni è approdato in tv. Il personal trainer romano è stato ospite della prima puntata di Live-Non è la d’Urso, nello spazio dedicato al Prati-gate. Lo sportivo con origini venezuelane ne ha approfittato per puntare il dito – ancora una volta – contro Carmen Di Pietro. Rea, a detta di Matteo, di aver usato il ragazzo per avere un po’ di visibilità sui giornali. Lo scorso luglio la Di Pietro ha concesso una lunga intervista a Grand Hotel, con tanto di servizio fotografico in copertina, nel quale ha presentato Alessandroni come suo nuovo fidanzato. Una dichiarazione del tutto infondata, secondo Matteo, che è tornato a difendersi sul piccolo schermo.

Le nuove accuse di Matteo Alessandroni in diretta tv

“Sono stato ingannato”, ha tuonato Matteo Alessandroni a Live-Non è la d’Urso. “Non ho preso in giro nessuna donna perché io rispetto le donne. Ero fidanzato, lo sono ancora ma la mia storia ha subito uno scossone per questa vicenda. Sono stato massacrato sui social”, ha aggiunto l’esperto di fitness. “Sono stato contattato da una persona vicina a Carmen che mi ha chiesto di fare delle foto con la Di Pietro a scopo pubblicitario. Nessuno mi ha parlato di fidanzamento. Si è inventata tutto”, ha precisato Alessandroni. Al momento la soubrette non ha ancora replicato a queste nuove dichiarazioni ma nelle scorse settimane si è difesa con le unghie e con i denti.

Carmen Di Pietro: “Matteo è più velenoso di una vipera”

“Il signor Alessandroni mi ha dipinta in modo del tutto diverso da come sono, cercando di farmi apparire come una che smania per poter avere un’apparizione televisiva e che addirittura per fare ciò avrebbe avuto necessità di avvalersi della sua intermediazione. PENSAVO DI AVERE A CHE FARE CON UNA PERSONA LEALE ED INNAMORATA E INVECE SÌ È RIVELATO PIÙ VELENOSO DI UNA VIPERA. Sono molto amareggiata e voglio lasciarmi questa brutta esperienza alle spalle“, ha raccontato Carmen Di Pietro sui social network.