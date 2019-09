Stefano Sala e Dasha si sono sposati davvero: spuntano le fedi

Stefano Sala e la sua Dasha si sono sposati davvero. Spuntano le fedi sulle loro mani

È da ieri che circola una lieta notizia: Stefano Sala e la sua fidanzata, Dasha Dereviankina, si sono uniti in matrimonio. Il lieto evento si è celebrato il 15 di Agosto, quindi proprio quasi un mese fa, sul lago di Como. La cerimonia, che si è tenuta in gran segreto, è stata riservata solo a pochi intimi: parenti e amici stretti dei due modelli. Stefano e Dasha si sono detti ‘si’ lontani dai flash fotografici dei paparazzi e dal gossip. I due sono riusciti proprio in una grande impresa evitando di far arrivare la notizia alle orecchie sbagliate. Fino a poche ore fa, qualcuno aveva molti dubbi riguardanti la veridicità della bella novità poi, però, è arrivato ‘qualcosa’ che toglie ogni dubbio. Sulle mani di Stefano e Dasha sono apparse le fedi che confermano tutto. Si, i due si sono sposati per davvero e a dimostrazione di ciò ci sono delle foto e dei video apparsi sui loro profili Instagram.

Stefano Sala, Dasha Dereviankina e quella piccola pausa dopo il GF Vip

La storia d’amore del modello di Gravedona e della fotomodella ucraina è a dir poco meravigliosa. Stefano e Dasha erano legati da molto tempo, sembravano molto innamorati poi, però, è successo qualcosa che per un po’ li ha separati. Il Sala è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, nel corso del reality, si era avvicinato un po’ troppo a Benedetta Mazza, famosa ex professoressa de L’Eredità. Sia chiaro, tra i due non è successo nulla di che, si era solo instaurata una grande amicizia ma quando Stefano è uscito dalla Casa si è allontanato ancor di più da Dasha.

Stefano e Dasha, un amore mai finito che li ha portati ad essere una famiglia

I due sembravano essersi lasciati definitivamente. L’amore, però, ha continuato a legarli l’un l’altra tant’è che il loro periodo di separazione è durato pochissimo. Poco dopo Stefano e Dasha sono tornati insieme, apparendo più uniti ed innamorati che mai. E ora che il loro matrimonio si è finalmente celebrato, insieme alla piccola Sofia (la figlia che Stefano ha avuto dalla sua ex Dayane Mello) sono una famiglia a tutti gli effetti.