Nozze Silvestri, retroscena amari: gelo Barù e Jessica, Soleil e Belli scartati

Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini sono convolati a nozze, concedendosi una festa sui generis in stile contadino. Location del party la fascinosa villa di campagna, La Lodovica. Qui si sono visti anche diversi ex compagni d’avventura dell’attore al GF Vip, vale a dire Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù e Jessica Selassiè. Invitati ma impossibilitati a presenziare per impegni professionali e privati Miriana Trevisan, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Naturalmente tutti gli occhi, oltreché naturalmente per gli sposi, sono stati per la principessa e il nipote di Costantino Della Gherardesca, chiacchierati a non finire dal gossip nostrano nelle ultime settimane.

Tra i due non c’è stato alcunché, eppure migliaia di fan dell’amore ‘impossibile’ hanno iniziato a fantasticare, venendo puntualmente delusi. E al matrimonio di Davide? Come è andata? Tra le foto dell’evento trapelate sui social, uno scatto ha visto protagonisti lo chef e la principessa assieme ad un cuoco. Quindi tutto bene? Secondo alcuni assolutamente no. In particolare, Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram, ha raccontato che tra i due è calato il gelo al matrimonio. “Jessica e Barù si rivedono al matrimonio di Davide Silvestri e a stento si sono salutati! Gelo tra i due seduti allo stesso tavolo!”, ha spiegato Venza. I fan dei ‘Jerù’ è bene che si mettano il cuore in pace.

Tornando al capitolo presenze e no al matrimonio, chi non ha ricevuto l’invito sono stati Soleil Sorge e Alex Belli. L’influencer italoamericana e l’attore parmense avevano legato parecchio al Grande Fratello Vip con Davide, ma dopo tutti i teatrini messi in atto con Delia Duran, Silvestri si è allontanato da entrambi, deluso e sconfortato. A Verissimo, a proposito degli invitati alle nozze, Silvestri ha detto: “Sarà un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”. Ecco spiegato perché Soleil e Belli sono stati ‘scartati’.

Matrimonio, Davide Silvestri si presenta a bordo di un trattore

Giusto per restare in tema contadino, Davide alle nozze si è presentato a bordo di un trattore. Altro che super car lussuose. L’attore, via social, a matrimonio concluso, ha detto di essere rimasto più che soddisfatto di come è andato l’evento. Tutto è filato liscio, viva l’amore e viva gli sposi!