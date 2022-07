Davide Silvestri: matrimonio contadino, chi c’era del GF Vip FOTO

Tanti auguri Davide Silvestri! L’ex attore e imprenditore, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha sposato la fidanzata Alessia Costantino, che chiama affettuosamente Lili. Il matrimonio si è tenuto domenica 3 luglio presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Gli sposi hanno optato per un tema decisamente originale: quello contadino! Marito e moglie, così come gli invitati, si sono presentati all’evento su un trattore. A tutti gli ospiti è stato dunque chiesto di indossare tenute wild.

Per il giorno più importante della sua vita Davide Silvestri ha optato per un completo classico, con gilet broccato. Elegante e pomposa pure Alessia, che è legata da diverso tempo all’ex gieffino anche se non fa parte del mondo dello spettacolo. La sposa ha optato per un tradizionale abito bianco senza spalline, con scollo a cuore e gonna ampia di tulle.

Gli invitati del Grande Fratello Vip al matrimonio di Davide Silvestri

Al suo matrimonio Davide Silvestri ha invitato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Molti non si sono presentati: Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rinunciato all’evento per impegni di lavoro. Al contrario erano presenti: Katia Ricciarelli, Barù, Giucas Casella e Jessica Selassié.

Show da parte del mago e illusionista che in tenuta western ha movimentato la cerimonia chiedendo alla moglie di Davide Silvestri di pensare con calma ad un’eventuale sì. Un intervento che ha vivacizzato la giornata e cha ha fatto ridere sia gli sposi sia gli altri presenti.

Per l’occasione Katia Ricciarelli ha sfoggiato un’ampia camicia gialla a fiori rossi, in pendant con il pantalone. Outfit più sbarazzino, invece, per Jessica Selassié, che ha scelto un top corto a quadrettini e una gonna bianca di cotone. La principessa ha completato il look con un ampio cappello.

Ruolo importante per Barù (in salopette brown) durante il ricevimento: al cuoco è stato affidato il compito di fare la grigliata per tutti gli ospiti. Testimone di Davide è stato il cugino Kekko Silvestri, il cantante dei Modà. Durante il party è stata servita la birra Lira che viene prodotta dai due artisti, uniti dal legame di parentela e non solo.