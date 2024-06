Matrimonio Leotta, Chiara Ferragni: i 3 dettagli che fanno discutere

Era attesissima al matrimonio di Diletta Leotta e ha risposto presentissima, anche a livello social, Chiara Ferragni, una delle prime a sbarcare alle Eolie dove la conduttrice di Dazn, sabato 22 giugno, in una cornice fiabesca, si è unita in matrimonio a Loris Karius. La cerimonia si è svolta alle 19.30 in punto. La Ferragni, per l’occasione, ha optato per un abito lungo color verde acqua, drappeggiato e trasparente, impreziosito da un ampio decollete a v. L’ex moglie di Fedez ha provveduto a spedire su Instagram in tempo reale molti attimi della cerimonia e diverse foto del suo outfit. Foto che sono state commentatissime e che hanno restituito alcuni dettagli interessanti notati da parecchi utenti.

Il primo dettaglio su cui si sono soffermati diversi ‘seguaci’ sono stati gli occhi dell’influencer. No, non per il trucco: secondo tante persone l’espressione della Ferragni è triste e provata. Casomai questa impressione fosse vera, viene da dire “e ti credo”, con tutto quello che sta affrontando tra pandoro-gate e divorzio da Fedez. Insomma, non è che sia proprio un periodo meraviglioso per la star di Instagram, per usare un eufemismo.

Il secondo dettaglio ha riguardato in generale la scelta dell’abito. Tanti gli utenti che lo hanno trovato azzeccato, ma non pochi pure quelli che lo hanno criticato, sostenendo che la Ferragni avrebbe dovuto, almeno per la cerimonia con il prete, scegliere un vestito più sobrio.

L’ultimo particolare è stato quello relativo all’assenza dei figli. “Non sono né con lei né con Fedez”, hanno notato in molti, andando a spulciare in contemporanea il profilo del rapper. Viene da dire, ma farvi i fatti vostri? Pure nelle famiglie comuni spesso capita che quando c’è un evento nuziale i figli delle coppie vengono accuditi dai nonni, da qualche familiare oppure da una baby sitter. Insomma, non è roba da vip partecipare a delle nozze e lasciare i figli piccini a casa.

Infine è curioso notare come da settimane la Ferragni sia tornata a postare tantissimo della sua vita privata sui social. D’altra parte sa bene che per tornare a strappare contratti succosi ha bisogno di ‘seguaci’ ed ‘engagement positivo. Recuperare la credibilità perduta è una missione ardua, ma tentar non nuoce.