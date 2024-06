Corona: “Ferragni? Ho parlato con Fedez, cose gravi. Ecco perché”

Fedez e Chiara Ferragni? “La situazione è molto grave”, parola di Fabrizio Corona che al podcast Mondo Cash è tornato a parlare della separazione dei due influecer dopo che nei giorni scorsi aveva rivelato che tra gli ex coniugi c’erano delle frizioni addirittura per la gestione del cane Paloma, fatto poi confermato dallo stesso rapper milanese. L’ex re dei paparazzi, che continua a dire di essere in contatto con il cantante, nelle scorse ore ha sostenuto che il divorzio lo ha chiesto l’ex moglie e non Federico.

In primis Corona ha detto la sua sull’ultimo singolo di Fedez, realizzato assieme al collega e amico Emis Killa. L’imprenditore, in particolare, ha dichiarato che al posto del rapper avrebbe agito in modo differente, provando a sfornare un brano diverso: “Io quel singolo con Emis Killa biondo non l’avrei fatto. Fedez ha fatto dei pezzi bellissimi in passato, io al posto suo avrei fatto un pezzo valido con un racconto dietro”.

Spazio poi ai retroscena sulla separazione con la Ferragni:

“Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave. Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato. E adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio, questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio. Lei ha scelto ed ha un’avvocato tosto, una molto brava, la Missaglia. Poi uno inizia a fare le guerre, ad esempio Fedez non può più vedere il cane… E l’avevo già detto, poi lui l’ha confermato. Lui le ha chiesto: ‘Mi dai un po’ il cane, è stato un anno con me’. E lei ha detto che il cane non glielo avrebbe dato”.

Corona ha poi aggiunto di essersi lanciato nel dare una serie di consigli a Fedez. Nella fattispecie l’ex re dei paparazzi ha rivelato di aver suggerito al cantante di adottare una strategia comunicativa differente per quel che riguarda la sua sfera privata e di essere più cauto in alcune situazioni:

“Ora a livello legale le cose diventano più complesse. Quindi entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti a quello che fanno sui social e non lo capiscono. Ultimamente c’è stata questa chiacchierata e gli ho detto: ‘Se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano. Però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una non va bene, ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto’. Ci hanno raccontato il matrimonio idilliaco e poi si è fatto vedere abbracciato con una, mentre bacia un’altra”.

Fedez e Chiara Ferragni alla ricerca di una narrazione che funzioni

La narrazione dei ‘Ferragnez’ è andata in frantumi prima finendo sotto i colpi del pandoro-gate e poi sotto quelli innescati dalle conseguenze dallo scandalo, tra cui la separazione. La famiglia del Mulino Bianco non esiste più e, da quel che si è intuito, mai c’è stata. Quel che si è visto per anni sui social si è capito che non era proprio aderente alla realtà (il rapper è persino arrivato a dire che si è ritrovato in un matrimonio “tossico”).

Il punto è che Fedez e Ferragni avevano inglobato la loro vita matrimoniale nella narrazione social, mescolando pubblico e privato in modo inscindibile. Ora che le nozze sono evaporate stanno tentando nuovi approcci comunicativi e nuovi racconti. Il rapper ha addirittura detto di recente che sbarcherà su Onlyfans, sottolineando che non posterà contenuti espliciti bensì materiale di altro genere in esclusiva per i propri seguaci. Altrimenti detto sta provando a battere nuovi sentieri e a crearsi una nuova base di fan. Boccheggia anche l’ex moglie che deve ricostruirsi la credibilità. Sta tentando su Instagram di essere più presente e maggiormente interattiva con i fan. Per ora sia lei sia l’ex marito procedono a tentoni e appaio disorientati.