Matrimonio Ferragnez, nessuna foto tra Chiara e la madre di Fedez: l’indiscrezione

Matrimonio Ferragnez: perché non ci sono foto di Chiara Ferragni e la mamma di Fedez insieme?

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato sicuramente un evento mediatico che ha avuto un grandissimo impatto sui vari media e social media (italiani e non solo). L’arrivo nella location scelta, la cerimonia, i vari party pre e post nozze, tutto è stato organizzato alla perfezione. Ogni momento delle tre giornate di grande festa a Noto è stato condiviso da sposi, amici e parenti chiamati a partecipare al matrimonio. Questo, inevitabilmente, ha contribuito a far aumentare in maniera esponenziale il numero dei post sui social dedicati ai Ferragnez. Gli occhi di tutti, infatti, sono rimasti puntati su di loro, prima, durante e dopo l’uno settembre 2018. A tal proposito, però, dopo aver probabilmente passato in rassegna i social, il settimanale Oggi pare non abbia potuto fare a meno di notare una cosa, ovvero: possibile che, tra tutte le foto fatte e condivise quel giorno, non ce ne sia una che ritrae insieme Chiara Ferragni e la madre di Fedez?

Chiara Ferragni e Fedez sposi: trilioni di foto e video sui social ma nessuna immagine di lei in compagnia della suocera

Il matrimonio dei Ferragnez è stato analizzato e commentato in ogni suo aspetto nell’ultimo numero di Oggi. Alla fine, però, il giornale ha voluto concludere l’articolo con una particolare puntualizzazione. Possibile che “Tra trilioni di foto e video dell’evento, nessuno è riuscito a immortalare un bacio o un abbraccio tra suocera e nuora”? Noi, fino ad ora, di foto del genere non ne abbiamo vista nemmeno ma, ad onor del vero, si potrebbe dire lo stesso di Fedez e dei genitori della Ferragni. Sul profilo Instagram della mamma di Chiara, inoltre, tra i vari post dell’evento, la foto con la mamma rapper è tra quelle che ha ricevuto più like. I sorrisi delle due consuocere, dunque, ci sembrano già di per sé un buon motivo per escludere al momento una presunta faida familiare in casa Ferragni – Lucia.

Matrimonio Ferragnez, Chiara Ferragni si racconta: “Non riuscivo a trattenere le lacrime”

A raccontare le forti emozioni provate il giorno delle sue nozze, qualche giorno dopo il lieto evento, è stata Chiara Ferragni in persona. “Ero troppo emozionata e non riuscivo a trattenere le lacrime” ha infatti dichiarato l’influencer sui social “È stato un momento magico”.