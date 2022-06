Matrimonio Fantini-Valli su Real Time: c’è la data, quando va in onda

Il giorno da sogno della coppia ex Uomini e Donne sarà raccontato in un docufilm sul canale 31: il promo in onda

Il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli andrà in onda su Real Time. La notizia è trapelata già nei primi giorni successivi al grande giorno, ma oggi c’è anche la data. I fan non potrebbero essere più felici di così! Anche se ci sono stati già tanti video e tante foto che hanno raccontato il loro sogno d’amore, viverlo con le loro testimonianze sarà diverso. Marco e Beatrice sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne, oltre a essere tra quelle che hanno messo su famiglia e resistono nel tempo. Per questo le loro nozze hanno fatto sognare davvero tante persone!

Video e foto sui social sono stati solo un antipasto, quindi: la portata principale arriverà in televisione! Le telecamere di Real Time hanno seguito la coppia verso l’altare, anche nei giorni precedenti. Inoltre, dal promo in onda, si vedono anche dei confessionali degli sposi oltre a dei momenti in famiglia. Per esempio c’è una scena di Marco con la nonna come anche un confessionale in cui Beatrice dice che il momento più inaspettato e più emozionante è stata la lettera di Alessandro, suo figlio. Come darle torto: Alle ha commosso tutti!

Ed è proprio dal promo in onda sul canale 31 che è arrivata la notizia sulla data: il matrimonio di Marco e Beatrice andrà in onda su Real Time il 24 giugno, in prima serata. Tra una settimana sarà possibile scoprire come hanno vissuto i giorni prima delle nozze, le emozioni dopo il sì e tutta la fantastica cerimonia che hanno organizzato a Capri. Questo il titolo del docufilm: Beatrice e Marco: Una storia d’amore.

Mentre c’è chi si chiede se nel docufilm ci sarà anche la caduta delle sorelle di Beatrice, tanti già aspettano il loro secondo matrimonio. Proprio così, Marco e Beatrice si sposeranno di nuovo: lo faranno in chiesa stavolta. Il rito civile è stato celebrato in una location magica a Capri, ma di certo non comodissima per gli spostamenti! E il pubblico potrà vederlo con i propri occhi tra una settimana, con il matrimonio Fantini-Valli in onda su Real Time.