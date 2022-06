Beatrice Valli e Marco, secondo matrimonio in arrivo: dove e quando

Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne si sposeranno una seconda volta. Ad annunciare la novità l’ex corteggiatrice, oggi modella e influencer di successo. Su Instagram la 27enne ha spiegato che il matrimonio dello scorso 29 a maggio a Capri si è svolto solo ed esclusivamente con rito civile per una questione di comodità e praticità.

L’annuncio di Beatrice Valli su Instagram

Beatrice Valli ha infatti raccontato ai suoi oltre 3milioni di follower che la seguono da tempo con costanza e passione:

“Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa”

Marco e Beatrice ci tengono però molto a sposarsi davanti a Dio e per questo stanno organizzando una seconda cerimonia in Chiesa, decisamente più riservata e alla presenza di poche persone:

“Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”

Al momento non è stata ancora svelata una data ufficiale dell’evento ma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, impegni di lavoro permettendo. Beatrice Valli ha inoltre smentito una presunta gravidanza. Per ora non è incinta anche se la giovane e il neo marito sognano un altro figlio. Per l’influencer si tratterebbe del quarto.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati il 29 maggio, nello stesso giorno della scelta a Uomini e Donne avvenuta otto anni fa. Il matrimonio si è tenuto a Capri, alla presenza di molti ospiti Vip: da Elettra Lamborghini ad Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, passando per Alena Seredova e Bianca Atzei con la iena Stefano Corti.

Ad accompagnare l’influencer all’altare il papà, che durante l’infanzia è stato poco presente, e il suo primogenito Alessandro, avuto a 17 anni dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Il bambino ha dedicato all’influencer e a Fantini dolci parole, che hanno emozionato i novelli sposi e tutti gli invitati: “Ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero felice”.

Beatrice Valli è mamma anche di Bianca, nata nel 2017, e Azzurra, arrivata nel 2020, avute entrambe dal rapporto con Marco Fantini, corteggiato per svariati mesi al Trono Classico. La coppia nata alla corte di Maria De Filippi ha dovuto rinviare ben due volte le nozze a causa dell’emergenza Covid-19.