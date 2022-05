Beatrice Valli, sorelle Ludovica e Eleonora in lacrime alle nozze: retroscena

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono promessi amore eterno. A Capri, sabato 19 maggio, hanno aggiunto uno dei tasselli più preziosi alla loro fiabesca love story, pronunciando il fatidico ‘Sì, lo voglio’. Un matrimonio in grande stile con amici, parenti e personalità note che hanno dato un tocco di glamour all’evento. Presenti anche le Ludovica ed Eleonora, le sorelle di ‘Bea’. Scontata la loro partecipazione? Abbastanza, ma non del tutto visto che in passato pare che qualche attrito tra le congiunte ci sia stato. Comunque, acqua passata, laddove davvero ci siano stati pesanti dissapori.

A conferma che la famiglia Valli è unita c’è stato anche l’atteggiamento avuto da ‘Ludo’ ed ‘Ele’ nel corso delle nozze: entrambe si sono mostrate entusiaste e coinvolte. A un certo punto, sono anche crollate in lacrime per la troppa commozione. A innescarle è stato Alessandro, per tutti ‘Alle’, il primogenito che Beatrice ha avuto da una precedente relazione prima di conoscere Fantini. E proprio la neo sposa, a proposito del figlio, ha raccontato una particolare aneddoto capitato durante la cerimonia.

“Alessandro: ‘Da questo momento ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero felice’. Alessandro ha voluto dedicarci una lettera davvero speciale, ma questa frase in particolare mi ha fatta commuovere e piangere di gioia. La porterò nel cuore per sempre perché mio figlio, il mio primo grande amore, non poteva trovare parole migliori per accompagnarmi in un giorno così unico e speciale”. Così Beatrice svelando il retroscena relativo al primogenito. Tale momento, nel corso della cerimonia, ha fatto commuovere parecchie persone che si sono lasciate andare ad un pianto commosso.

“Quante lacrime ci ha fatto versare Alle in quel momento, solo noi sappiamo. Lui è speciale”, ha riferito Ludovica a cui ha fatto eco la sorella Eleonora: “Alle con un cuore grande”. Sotto al post di Beatrice si è fatta viva anche Elettra Miura Lamborghini, una delle personalità vip presenti al matrimonio. Pure lei ha versato lacrime. “PIANGERE FORTISSIMO”, ha chiosato a caratteri cubitali in riferimento alla lettera scritta da ‘Alle’ e indirizzata al neo sposo.

Il matrimonio social ma non troppo… Ecco perché

Il matrimonio tra i due ex volti di UeD non è stato particolarmente pubblicizzato sui social. Non sono mancati post e foto, ma non c’è stata una massiccia inondazione di contenuti sul web. E un motivo c’è. The Pipol Gossip ha infatti reso noto che le nozze e la vita quotidiana della coppia diventeranno un docu-film in onda a fine giugno in tv (Real Time). Ecco perché i due influencer, sui social, non hanno esagerato.