Matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, vip presenti e assenti e l’abito azzeccato dell’attrice

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono diventati marito e moglie. Il matrimonio con rito civile è stato celebrato mercoledì 23 settembre, a Greve in Chianti, in provincia di Firenze. A far da cornice al fatidico “sì”, le colline toscane. L’attrice spagnola ha annunciato di essere convolata a nozze in tarda serata, pubblicando uno scatto con il neo marito davanti a una scenografia floreale. L’evento è stato blindatissimo e vissuto con riservatezza sia da parte dei neo sposi sia da parte degli invitati. Non sono mancati i volti vip.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: la scelta degli abiti

Laurini ha optato per un elegante completo scuro con camicia bianca e papillon. Incontrada ha invece indossato un azzeccatissimo abito bianco, come da tradizione, griffato Antonio Riva. Si tratta di un vestito sobrio, dalla linea pulita e aderente sul busto, con un lungo strascico.

Gli invitati e gli assenti

Laurini e Incontrada hanno festeggiato il matrimonio davanti ai loro parenti e amici più stretti. Non sono trapelati dettagli sugli invitati vip. Però, secondo quanto raccontato dalla stessa attrice in un’intervista recente, alle nozze avrebbero partecipato Claudio Bisio, Giorgio Panariello e Gigi D’Alessio. Assenti, invece, Carlo Conti e Alessandro Siani, impegnati nella prima puntata di Tale e Quale Show in onda in diretta su Rai 1.

Gli auguri dei personaggi del mondo dello spettacolo

Non appena i neosposi hanno pubblicato sui social la foto delle nozze sono stati ricoperti dagli auguri, tra cui hanno fatto capolino quelli di Carlo Conti, Alena Seredova, Simona Izzo, Alessandra Amoroso, Monica Leofreddi, Alba Parietti, Elisa, Mara Venier, Francesco Arca, Cristina Chiabotto, Elena Sofia Ricci, Gigi D’Alessio, Giulia Salemi, Antonella Clerici, Patrizia Pellegrino e Cristiano Militello.

Un amore lungo quasi 20 anni e la separazione temporanea

Vanessa e Rossano fanno coppia da quasi 20 anni. Il 30 luglio 2008 sono diventati genitori di Isal, il loro unico figlio, oggi 18enne. Non sono mancati i momenti bui nella relazione. Quello più difficoltoso risale a circa quattro anni fa, quando Laurini e Incontrada decisero di lasciarsi. La stessa attrice confermò la rottura. Tutto spingeva a credere che il rapporto fosse compromesso per sempre. E invece, a gran sorpresa, dopo diversi mesi di lontananza, c’è stata la riconciliazione.

“Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l’amore che mi ha dato e mi sta dando adesso”, aveva confidato Incontrada intervistata a Verissimo dopo il ritorno di fiamma.