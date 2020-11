Matrimonio Corona, cosa c’è di vero: parla Fabrizio

In queste ultime ore la notizia sull’imminente matrimonio di Fabrizio Corona ha fatto il giro del web. L’ex re dei paparazzi, secondo quanto ha rivelato Dagospia, sarebbe pronto a convolare a nozze. Ma ecco che il diretto interessato ora decide di smentire la cosa. Corona non si sposa ed è lui stesso a fare la smentita ufficiale attraverso Novella 2000. Al magazine racconta che non c’è alcun matrimonio in vista, negando dunque il gossip uscito fuori. Dunque, sembra proprio che Fabrizio non abbia in mente di convolare a nozze, almeno per il momento, visto che è proprio lui a dichiararlo. Nel frattempo, in rete si continua a parlare di questo suo presunto matrimonio con una certa Lia. I due si sarebbero dovuti sposare molto presto, secondo i gossip. Infatti, si legge che le pubblicazioni dell’evento sarebbero già state affisse al Comune di Milano, lo scorso 19 novembre.

Corona e la donna avrebbero avuto 180 giorni di tempo per convolare a nozze, tenendo conto della news lanciata in queste ore. Il portale di Roberto D’Agostino ha fatto parlato di Pasqualina, chiamata Lia. Si tratterebbe di una veneta di 50 anni, amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency. Oltre ciò, sembra che in passato abbia svolto il ruolo di assistente personale di un chirurgo amico di Lele Mora. Secondo quanto si legge, si frequenterebbe da più di cinque anni, ma avrebbero deciso di non rendere ufficiale la storia. Ma ora Corona ci tiene a smentire tutto ciò che è stato dichiarato in questi giorni. Dunque, neanche le news sulla frequentazione corrisponderebbero alla realtà.

Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? Pare proprio nulla, almeno Fabrizio nega il tutto con una “forte presa di posizione”. Pertanto, su questo non ci sarebbero più dubbi. Tutto ciò che è stato rivelato sul suo conto in questi giorni “non ha alcun fondamento di verità”. Solo qualche giorno fa, Nina Moric su Instagram rivelava che Corona era già sposato con una donna di 50 anni. Non solo, la modella faceva sapere al pubblico che l’ex re dei paparazzi aveva una tresca con Mariana Rodriguez. Non si sa se Fabrizio voglia smentire pure questo gossip, ma visto che nega “ogni cosa che è stata affermata”, pare proprio di sì.