Matrimonio Britney Spears: perché tra gli invitati c’era anche Del Piero

Tra gli invitati al matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari c’era anche Alessandro Del Piero. L’ex attaccante della Juve e della Nazionale Italiana si è presentato all’evento, che si è tenuto a Los Angeles, in compagnia della moglie Sonia Amoruso. Le immagini della coppia sono state condivise su Instagram da Maddie, sorella dello sposo. Pinturicchio ha optato per un elegante smoking mentre la sua dolce metà ha sfoggiato un lungo abito fucsia.

Alessandro Del Piero è stato invitato alle nozze dell’anno per via dell’amicizia che da qualche anno lo lega a Sam Asghari. Da tempo lo sportivo si è trasferito con la sua famiglia a Los Angeles, dove è impegnato in molteplici attività. Nella città degli angeli ha aperto un ristorante e si occupa pure della squadra di calcio Juventus Academy.

Del Piero è amico del marito di Britney Spears

Esperienze che hanno permesso ad Alex di conoscere Sam, con il quale ha stretto un legame intenso. Qualche tempo fa Asghari ha condiviso su Instagram uno scatto insieme a Del Piero, definendolo un amico fraterno. Non stupisce, quindi, che Del Piero sia stato invitato al terzo matrimonio di Britney Spears.

E sì, perché non è la prima volta che la reginetta del pop indossa l’abito nuziale. Nel 2004 ha sposato a Las Vegas l’amico di infanzia Jason Alexander ma l’unione è terminata 55 ore dopo il sì. Successivamente Brit è stata legata al ballerino Kevin Federline.

Il matrimonio tra i due è durato dal 2004 al 2007: la coppia ha avuto i figli Sean e Jayden, oggi adolescenti. Britney Spears era in attesa del terzo figlio da Sam Asghari ma ha avuto un aborto spontaneo. I novelli sposi sono però più intenzionati che mai ad allargare la famiglia.

Tra gli altri invitati all’evento che si è tenuto in California: Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez. Sam Asghari è un attore, modello e personal trainer di origini iraniane più giovane della Spears di 13 anni. Prima di incontrare Britney non è mai stato sposato e non ha figli.