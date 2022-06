L’ex di Britney Spears ha fatto irruzione al suo matrimonio con Sam Ashagari. Ieri è stato un giorno importante per la cantante, aspettava questo momento da molto tempo e la coppia ha potuto organizzare il matrimonio una volta che Britney è stata liberata dalla custodia del padre. Si sono fidanzati ufficialmente circa un anno fa, esattamente dopo la sentenza che ha dichiarato conclusa la custodia legale di papà Spears, grazie alla quale aveva il pieno controllo sulle sue attività e sui suoi beni. Britney Spears e Sam Ashagari si sono sposati, o almeno dovrebbe essere accaduto, e si tratta del terzo matrimonio per la cantante.

Britney è stata sposata con Kevin Federlaine, dal quale ha avuto i suoi due figli (che vivono col padre ancora oggi). Ma il suo primo matrimonio, lampo, è stato quello con con Jason Alexander, l’ex che è piombato al suo matrimonio con Sam. Britney aveva 23 anni e le nozze con Jason, tenute a Las Vegas, sono durate poco più di un giorno: è stato annullato dopo circa 55 ore. Alexander era un amico di infanzia di Britney e ha pensato di rovinarle il matrimonio. Sì, lo ha proprio detto lui stesso, senza se e senza ma. Non si tratta dunque di un tentativo di fermare le nozze perché ancora innamorato, nessun finale romantico per questo episodio.

Jason Alexander voleva rovinare il matrimonio di Britney Spears. Lo ha detto lui chiaro e tondo nella diretta su Instagram. Già, l’uomo era in diretta sui social mentre si intrufolava nella casa di Britney di Los Angeles, nella contea di Ventura, dove gli addetti ai lavori stavano ultimando i preparativi per le nozze. Per fortuna non è riuscito a intrufolarsi durante la cerimonia, ma ben prima. Nel video infatti si vedono persone intente a ultimare i preparativi prima delle nozze.

A lanciare la notizia è stato TMZ: l’ex marito di Britney Spears si sia intrufolato al suo matrimonio con Sam Ashagari. Nelle ultime ore invece si sta diffondendo sempre più il video della diretta su Instagram di Jason Alexander. Nello stesso si sente lui dire: “Mi ha invitato Britney Spears, sono Jason Alexander, il suo primo marito. Sono qui per rovinarle il matrimonio. Britney mi hai invitato. Lei è la mia prima e unica moglie”. La sicurezza però non se l’è bevuta e lo ha seguito ovunque. Come è finita? Con l’uomo portato via in manette.