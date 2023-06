Matrimonio Alena Seredova e Nasi: abito, location, foto e invitati

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono marito e moglie. La coppia è convolata a nozze sabato 17 giugno, innanzi a circa 100 invitati. Per l’evento ha scelto la romantica e suggestiva cornice di Noto (Siracusa). Una decisione alquanto originale: l’ex modella e il manager non sono in alcun modo legati alla paese siciliano ed è proprio per questo che hanno voluto festeggiare il loro matrimonio lì. “Io e Alessandro non ci siamo mai stati a Noto e amiamo contaminarci di ricordi puri”, ha rivelato la Seredova di recente.

Nasi e Alena si sono uniti civilmente (lei si è già sposata in chiesa, con Gigi Buffon). Tornando alla scelta di sposarsi a Noto, la showgirl ha spiegato che la sua amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, le aveva proposto una decina di location. “Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”, ha sottolineato la Seredova.

Matrimonio Seredova-Nasi, i testimoni e gli invitati

Testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann, cugino dello sposo Nasi (anche lui ha partecipato ai festeggiamenti). Ed è proprio grazie a Lavinia che è sbocciato l’amore tra Alena e Alessandro. La Borromeo, infatti, è stata il ‘collante’ che ha fatto incontrare nel 2014 la showgirl e il manager. Nasi con tenacia e pazienza è stato in grado di curare le ferite del cuore della Seredova che era reduce dalla fine traumatica del suo precedente matrimonio con Buffon (seppe dalla radio che lui la tradiva con Ilaria D’Amico)

“Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”, ha spiegato la 45enne ceca a proposito della corte che le fece colui che oggi è suo marito.

Spostandosi sugli invitati al matrimonio, presenti naturalmente i familiari degli sposi. Tra i volti conosciuti, oltre a quelli sopracitati, ecco Giorgio Chiellini con la moglie Carolina Bonistalli. Assenti invece Beatrice Valli e Marco Fantini, amici della Seredova. I due influencer, via Instagram, hanno fatto sapere di non essere riusciti a partecipare alle nozze, ma hanno “riparato” mandando dei calorosi auguri ai neo sposi.

Alena Seredova: i figli e i rapporti con Buffon

La Seredova è mamma di tre figli. Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, sono nati dalla relazione con Buffon, mentre Vivienne Charlotte, venuta alla luce nel maggio 2020, è il frutto d’amore avuto con Nasi. In diversi frangenti Alena ha spiegato che con l’ex marito Buffon, nonostante sia finita in modo tutt’altro che soft, ha trovato un equilibrio privo di frizioni per la gestione dei figli. I due, però, non sono rimasti in rapporti amichevoli.

L’addio al nubilato

La sposa, prima delle nozze, ha fatto tappa a Napoli per festeggiare l’addio al nubilato. Come da tradizione si è concessa un momento spensierato con le amiche nell’attesa del gran giorno. Una passeggiata in riva al mare, una sfiziosa cena e qualche dono ricevuto hanno scandito le ore prima del matrimonio.

Chi è Alessandro Nasi: gli anni negli Usa e il legame con gli Elkann/Agnelli

Figlio di Andrea Nasi e di Daniela Remmert, esponenti di note famiglie torinesi attive nell’imprenditoria, è legato da parentela con gli Agnelli per via del matrimonio del barone Carlo Nasi con Caterina Aniceta Agnelli. Dunque è cugino di John e Lapo Elkann.

Nato e cresciuto a Torino, Alessandro Nasi si è laureato in Economia. Poi ha affinato il suo percorso di formazione professionale e di consolidamento delle competenze negli Stati Uniti, dove ha vissuto a lungo. Nasi ha maturato anni di esperienza a Wall Street, prestando le sue doti manageriali alle principali banche di investimento come Merril Lynch e Jp Morgan e poi sotto la guida dell’ex Ceo di Fca, Sergio Marchionne. Attualmente è vicepresidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli.