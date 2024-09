Matrimonio A Prima Vista: tutto sulle coppie della nuova edizione

Domani, mercoledì 25 settembre, andrà in onda su Real Time la nuova edizione di Matrimonio A Prima Vista. Il reality di discovery si pone l’obiettivo di formare nuove coppie celebrando un matrimonio tra due perfetti sconosciuti che dovranno poi decidere se divorziare o mandare avanti la loro relazione. Scopriamo insieme quali sono le tre coppie scelte dagli esperti protagoniste della tredicesima edizione.

Torna su Real Time Matrimonio A Prima Vista. La prima puntata della tredicesima edizione andrà in onda domani sera, mercoledì 25 settembre. Anche quest’anno i tre esperti del programma, Mario Abis, Andrea Favoretto e Nadia Loffredi, hanno formato le tre coppie di sconosciuti che convoleranno a nozze. La speranza è quella che dei single possano trovare la loro anima gemella e decidere di continuare la conoscenza dopo un matrimonio al buio ed essere andati a convivere. Per questa edizione parteciperanno all’esperimento tre coppie, precisamente quella formata da Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo, quella di Chiara Maderna e Pietro De Luca ed infine quella composta da Asia Marchesi ed Anthony Giavarini. Conosciamole meglio.

Valentina ed Erik

Valentina Pangallozzi ha 29 anni e vive a Roma nella casa di famiglia. Ama la fotografia e la natura e si definisce una persona sensibile, determinata ed ironica. Ha deciso di partecipare all’esperimento di Matrimonio A Prima Vista perché desidera trovare una persona con la quale poter costruire il proprio futuro e formare una famiglia. A lei gli esperti hanno deciso di affiancare Erik Ilardo, ragazzo di 32 anni di Pescara. Si definisce una persona piena di fantasia ma allo stesso tempo razionale, molto introspettiva. Vive da solo in una casa eredita dai genitori, i quali hanno divorziato quando lui era ancora bambino. Sogna anche lui di poter formare una famiglia, chissà se sarà proprio insieme a Valentina!

Chiara e Pietro

Chiara Maderna è un’insegnante della scuola elementare di 39 anni. Vive da sola ed è appassionata di cucina, moda, attività fisica e viaggi. La sua famiglia ha deciso di non partecipare al matrimonio della figlia. Ha due due fratelli. Come lei anche il futuro marito Pietro De Luca ha un fratello ed una sorella ai quali è molto legati. Lui è di Milano, ha 37 anni ed è un appassionato di musica, calcio, break dance e palestra. Chissà se le passioni in comune basteranno a far andare avanti la storia tra lui e Chiara!

Asia ed Anthony

Asia Marchesi ha 27 anni, vive a Bergamo ed è un’impiegata. E’ appassionata di attività fisica e viaggi che ama fare da sola. Ha un ottimo rapporto con sua madre e con le sue sorelle. Suo padre, invece, è venuto a mancare durante il periodo del Covid. A lei gli esperti hanno deciso di affiancare Anthony Giavarini. Anche lui è di Bergamo, ha 30 anni e lavora come camionista. Anche lui è appassionato di sport, di cucina e di viaggi, in particolare quelli in moto. Possibile che i prossimi viaggi li facciano insieme come marito e moglie?

Non resta che guardare le puntate di Matrimonio A Prima Vista per scoprire se le coppie decideranno di divorziare o di continuare il loro matrimonio!