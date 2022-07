Matrimonio a Prima Vista 9, le tre coppie dell’edizione 2022

Debutta oggi in esclusiva su Discovery+ la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista, la nona in totale nella versione italiana. Ancora una volta, a decidere sul destino sentimentale di 6 sconosciuti che hanno scelto di partecipare all’esperimento più discusso del piccolo schermo saranno: Nada Loffedi, la sessuologa che ha il compito di aiutare le coppie a instaurare la giusta alchimia; Andrea Favaretto, esperto di comunicazione e Mario Abis, il sociologo che aiuterà i partecipanti nella giusta interpretazione dei rispettivi rapporti sociali. Il docu-reality andrà in onda prossimamente in chiaro su Real Time. Intanto, è già disponibile sulla piattaforma streaming con la prima delle otto puntate previste, che ha fatto conoscere al pubblico le tre coppie protagoniste.

Nel corso di quattro settimane di durata dell’esperimento, i sei protagonisti – accoppiati dagli esperti sulla base di interviste e ulteriori test – avranno modo di conoscersi, dopo essere convolati a nozze. Al termine del primo mese potranno scegliere se continuare a rimanere insieme o, viceversa, porre fine alla loro unione. Di seguito, dunque, ecco svelata l’identità dei partecipanti della nona edizione italiana di Matrimonio a Prima Vista.

I candidati selezionati sono: Paolo Lucas, 35enne di Castiglione delle Stiviere, curatore d’arte con la passione per la musica e lo sport; Carolina, 30enne di Verona, barista che ha abbandonato l’università per motivi familiari; Alex, 34enne, corriere romano con la passione per gli animali e il calcio; Michela, anche lei 34enne della Capitale, è un’ostetrica; Michele, 29enne torinese, ha fatto della sua passione per lo sport il suo lavoro e, infatti, è un personal trainer; infine Veronica, 33enne di Nova Milanese, infermiera che adora l’arte, la musica e la fotografia.

Gli esperti dopo attente valutazioni hanno assegnato le compatibilità. ????

Ecco a voi le nuove coppie ❤️ La nuova stagione di #MatrimonioAPrimaVistaItalia è in esclusiva su discovery+ ???? https://t.co/g3pb8eEmwy pic.twitter.com/L8cotm0dCZ — discovery+ Italia (@discoveryplusIT) July 15, 2022

La prima coppia di Matrimonio a Prima Vista: Carolina e Paolo Lucas

Il primo matching degli esperti di Matrimonio a Prima Vista Italia è quello tra Carolina e Paolo Lucas. Carolina ha 30 anni, è di Verona e lavora in bar, dopo aver dovuto lasciare l’università per motivi personali. Seconda di tre figli, è molto legata ai fratelli maschi e nutre una profonda stima verso sua madre. Molto sportiva, pratica diverse attività, tra cui pallavolo e crossfit e le piace stare a contatto con la gente.

Paolo Lucas, 35enne di Castiglione delle Stiviere, è nato da padre italiano e madre argentina. Ha una sorella più grande. Ha studiato storia dell’arte a Roma e gemmologia a Gerusalemme ed è infatti un curatore d’arte, una delle sue più grandi passioni insieme allo sport e alla musica.

Il secondo match: Veronica e Michele

Gli esperti hanno riscontrato una certa compatibilità tra Veronica e Michele. Veronica, infermiera 33enne di Nova Milanese ha come esempio di vita la sua famiglia. I genitori si sono fidanzati appena 14enni e da allora non si sono più lasciati. Ha una sorella più piccola, ama l’arte, la musica e la fotografia e vorrebbe vivere lontano dalla città. Michele, 29enne di Torino, è un grande appassionato di sport, tanto da averne fatto la sua filosofia di vita. Laureato in scienze motorie, è difatti un personal trainer. È figlio unico ed è molto legato ai suoi genitori.

La terza coppia: Michela e Alex

I due partecipanti che, sulla carta, sembrano condividere maggiori punti in comune, sono Michela ed Alex. Michela, 34enne romana, lavora come ostetrica da anni e sta studiando per conseguire la seconda laurea. Figlia unica, ha un rapporto molto stretto con la mamma, ma è legatissima anche ai nonni, Enny e Dino. Le piace uscire con gli amici e una passione per i balli latino-americani.

Anche Alex è un 34enne romano e, di recente, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, lasciando la gestione di un’attività. Attualmente è impiegato come corriere per un’azienda privata. Ha un rapporto molto stretto con i genitori e con la sorella minore. Si descrive come una persona di buon cuore e amante degli imprevisti. Le sue passioni gli animali e il calcio: è un grande tifoso della Roma.