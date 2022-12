Matrimonio a prima vista: Marco Rompietti sposo, chi è la fidanzata

Marco Rompietti, uno dei protagonisti della quarta stagione di Matrimonio a prima vista, sta per sposarsi. Nelle scorse ore, l’ex volto noto della trasmissione di Real Time e la fidanzata hanno annunciato con un tenero e romantico post pubblicato su Instagram di essere pronti a convolare a nozze.

La storia di Marco Rompietti all’interno di Matrimonio a prima vista (e oltre) è stata piuttosto travagliata. Nella cornice della trasmissione (dove due sconosciuti si incontrano al buio e accettano di sposarsi per davvero) Marco Rompietti aveva conosciuto quella che sarebbe stata la sua prima moglie, l’infermiera Ambra Radicioni.

Tuttavia, e gli affezionati telespettatori del programma lo sanno bene, non sempre queste coppie improvvisate proseguono il loro percorso insieme. Quasi da subito, infatti, i due avevano capito che fra di loro non era scattata la scintilla, eppure si erano impegnati molto per cercare di costruire perlomeno un rapporto amichevole. Terminata quell’esperienza fallimentare, Marco Rompietti aveva provato a rimettersi in gioco a livello sentimentale con una nuova frequentazione con Nicole Soria, che il pubblico aveva conosciuto come sposa alla quinta edizione di Matrimonio a prima vista. Anche quest’ultima, infatti, aveva partecipato allo show sposando Andrea Ghiselli, con cui però non avrebbe proseguito il suo percorso di vita.

Rompietti, tuttavia, avrebbe presto rotto anche con Nicole, con cui si sarebbe lasciato dopo circa un anno di relazione. Poi, per fortuna, nella sua vita è arrivata un’altra infermiera, Simona, e tutto è cambiato.

Marco Rompietti annuncia il fidanzamento ufficiale con Simona

A confermare il fidanzamento è stata la stessa Simona, ragazza particolarmente appassionata di cucina, pubblicando sul suo profilo la classica foto con lo splendido anello che il suo fidanzato le ha regalato, promettendole amore eterno. Stando alla tempistica in cui è uscita l’immagine sembra proprio che la tanto attesa proposta le sia arrivata a ridosso delle feste, “all’ombra” dell’albero di Natale. Rompietti ha insomma organizzato tutto in modo certosino, per assicurarsi che quel momento fosse particolarmente magico ed emozionante. Qui le parole della ragazza condivise su Instagram e il romantico scatto: