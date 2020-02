Marco e Ambra dopo Matrimonio a prima vista: ultime news sulla coppia

Non sempre a Matrimonio a prima vista nasce l’amore. Molto spesso vengono fuori sentimenti di amicizia che legano le persone per tutta la vita. È il caso di Marco e Ambra, tra i protagonisti dell’ultima edizione trasmessa in tv nell’autunno 2019. Nonostante il ragazzo abbia fatto il possibile per conquistare Ambra, la giovane infermiera ha preferito mantenere un rapporto cordiale. E un anno dopo le riprese così è stato. Oggi Marco e Ambra sono molto amici e festeggeranno addirittura insieme l’anniversario di nozze. Del resto il programma di Real Time ha cambiato le loro esistenze ed è giusto celebrare un evento del genere.

Le dichiarazioni di Marco sul rapporto costruito con Ambra dopo la trasmissione

“Io e Ambra ci vogliamo bene. Ci sentiamo spesso, ci vediamo un po’ di meno rispetto a qualche tempo fa, ma ci lega un sincero affetto. Siamo due anime molto simili e, anche se tra noi non è scattata la scintilla dell’amore, siamo entrambi consapevoli di aver condiviso un percorso unico che ha segnato per sempre le nostre vite. Non sono mai stato innamorato di lei, e quindi non ho difficoltà a mantenere questo rapporto. Anzi, ti dirò di più; per il nostro anniversario di nozze andremo insieme e Velletri! Sarà anche un modo carino per esorcizzare il nostro momento più “difficile” all’interno dell’esperimento. Ci faremo un po’ di risate”, ha confidato Marco in un’intervista concessa a Blogo.

Matrimonio a prima vista: Marco e Cecilia come fratello e sorella

Oltre ad Ambra Marco è rimasto in ottimi rapporti con tutti gli altri protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista. Quotidianamente sente Fulvio e Luca ma ha instaurato un legame speciale pure con Cecilia. “Per me è diventata quasi come una sorella, un’amica alla quale oggi non potrei proprio rinunciare”, ha ammesso Marco, che al momento è ancora single. Dell’edizione 2019 del format nessuna coppia è rimasta unita: qualche settimana fa Fulvio e Federica si sono separati legalmente.