Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica si separano legalmente

Matrimonio a prima vista: che fine hanno fatto Fulvio e Federica

A quasi un anno dalle registrazioni dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Fulvio Amoruso e Federica Majorano hanno preso la decisione di separarsi legalmente. È stato lo stesso toscano a rivelarlo ai suoi follower su Instagram, dove ha postato delle storie proprio insieme all’ex moglie presso il comune dove è stata annunciata la separazione. Sia Fulvio sia Federica sono apparsi più che mai contenti di questa scelta: entrambi non provano alcun pentimento per quanto avvenuto davanti alle telecamere. Del resto la coppia era scoppiata ben prima della fine del programma: nonostante il parere degli esperti Fulvio e Federica non sono riusciti ad instaurare nessun tipo di rapporto amoroso o passionale. È però rimasta l’amicizia tanto che i due, senza alcun tipo di problema, hanno partecipato a serate ed eventi con gli altri protagonisti del docu-reality di Real Time.

Fulvio Amoruso è tornato in tv a Primo Appuntamento di Flavio Montrucchio

Dopo che l’esperienza a Matrimonio a prima vista si è rivelata un buco nell’acqua, Fulvio Amoruso ha deciso di continuare a cercare l’amore in tv. Il verace toscano è apparso nella nuova edizione di Primo Appuntamento, il format che da quest’anno è condotto da Flavio Montrucchio. Federica Majorano ha invece scelto di cercare l’amore nella vita di tutti i giorni e non davanti alle telecamere. Ad oggi, però, anche la giovane è ancora single.

Tutte le coppie di Matrimonio a prima vista sono scoppiate

Oltre a Fulvio e Federica, sono scoppiate tutte le altre coppie dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista. Sebbene i buoni propositi non siano mancati si sono detti addio pure Marco e Ambra e Luca e Cecilia.