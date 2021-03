Matrimonio a prima vista Italia 2021: coppie e numero puntate

Torna Matrimonio a prima vista Italia: la sesta stagione andrà in onda a partire da stasera, 10 marzo 2021. Una stagione che però è andata già in onda sulla piattaforma di streaming Discovery Plus, quindi disponibile per gli abbonati. Ma per chi non avesse avuto modo di vedere le puntate, Matrimonio a prima vista Italia 2021 va in onda su Real Time, come le precedenti stagioni dopo aver lasciato Sky. I tre esperti sono sempre quelli a cui il pubblico è ormai affezionato: Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Saranno riusciti a indovinare gli abbinamenti nelle tre coppie di Matrimonio a prima vista 2021?

Per scoprirlo bisognerà aspettare la fine di aprile. Il numero di puntate della sesta stagione è infatti otto, ma sono invece nove gli episodi. Nella prima puntata andranno in onda due episodio, quelli con la formazione delle coppie e con le nozze. Poi si arriverà al 28 aprile 2021 con l’episodio speciale Matrimonio a prima vista Italia 6 mesi dopo. Al momento non è previsto un episodio eccezionale come nella precedente stagione, che ha regalato colpi di scena non indifferenti con scambi di coppie e litigi.

Chi sono le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021? I nomi dei sei protagonisti sono Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale.

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo

Fabio Peronespolo ha 32 anni e viene da Legnano, è disoccupato e vive da solo. Appassionato di sport, dice di essere una persona di cuore e gentile. Clara Campagnola ha 28 anni ed è di Brescia. Si ritiene una persona solare e molto chiacchierona. Viene da una famiglia molto unita e ama gli animali. Fabio e Clara di Matrimonio a prima vista Italia 2021 hanno avuto un’affinità dell’84%.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi

Francesco Muzzi è un romano di 37 anni, nella vita fa il tassista e gli piace ascoltare le persone che accompagna perché ognuna di loro gli lascia qualcosa. Ha molti tatuaggi e cerca una donna che sia sua complice. Martina Pedaletti invece ha 34 anni, anche lei è di Roma. Ha raccontato di essere una persona energica e che va sempre di fretta, fa mille cose al giorno ed è appassionata di viaggi. Ama i tatuaggi ed era in cerca di un uomo tatuato: speriamo Francesco sia quello giusto!

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio

Santa Marziale ha 27 anni ed è siciliana, precisamente viene dalla provincia di Catania. Dice di essere una persona con affascinata dalle persone e dalle affinità e non nasconde un lato un po’ bambino di sé. Salvatore Bonfiglio ha cinque anni in più, ne ha infatti 32, ed è della provincia di Messina. Ama molto il ciclismo e viaggiare in bicicletta, con cui ha girato mezza Europa. Ha ammesso di avere un carattere un po’ complicato, inoltre è una persona razionale.